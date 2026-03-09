logo

Экология "Кабаны и шакалы атакуют поля": в Украине резко возросло количество диких животных - фермеры считают убытки
НОВОСТИ

"Кабаны и шакалы атакуют поля": в Украине резко возросло количество диких животных - фермеры считают убытки

Из-за запрета охоты во время военного положения в Украине резко возросла численность кабанов, лис, шакалов и косуль. Это уже приводит к серьезным потерям для фермеров.

9 марта 2026, 15:30
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине начали стремительно расти популяции диких животных, и это создает серьезные проблемы для фермеров. Кабаны, косули, лисы и даже шакалы все чаще заходят на поля и уничтожают посевы сельскохозяйственных культур .

"Кабаны и шакалы атакуют поля": в Украине резко возросло количество диких животных - фермеры считают убытки

Дикие животные массово уничтожают урожаи в Украине: аграрии бьют тревогу

Об этом пишет профессиональное аграрное издание Kurkul. Причина такой ситуации – фактический запрет охоты после начала полномасштабной войны . Поэтому численность многих охотничьих животных начала быстро расти. Статистика уже подтверждает эти изменения.

К примеру, в Черниговской области по данным зимних учетов в 2026 году:

– количество косуль возросло на 6% – до 15 265 особей;
– популяция диких кабанов увеличилась на 17%;
– лис стало больше на 44%;
– выросло и количество волков.

В Харьковской области специалисты также фиксируют резкий рост численности шакалов. Если в 2022 году их было всего 17, то уже в начале 2025 года популяция увеличилась до 54 человек .

Чем это чревато аграриям

Дикие животные все чаще входят в поля и фермы.

Кабаны активно разоряют посевы кукурузы, картофеля и других культур . Косули и олени повреждают озимые и зерновые.

Аграрии из Одесщины неоднократно сообщали о случаях, когда животные за одну ночь уничтожали значительные площади посевов .

Кроме экономического ущерба, возникает и ветеринарная угроза.

Дикие кабаны являются естественными переносчиками африканской чумы свиней , представляющей огромную опасность для свиноводческих хозяйств.

Еще одна проблема – бешенство.

Основным переносчиком этой болезни является лиса, а ее популяция в некоторых регионах уже в несколько раз превышает допустимые нормы .

Почему проблема обостряется

До войны численность диких животных регулировали охотничьи хозяйства и егерские службы.

Контролируемый отстрел во время охотничьего сезона помогал поддерживать баланс популяций.

Однако с началом военного положения охота фактически была прекращена , а финансирование егерских служб значительно сократилось.

В результате система регулирования численности животных оказалась почти парализована.

Некоторые регионы уже начали искать выход.

К примеру, в Полтавской области Совет обороны в конце 2025 года разрешил регулирование численности кабанов и лис специальными группами охотников .

Как фермеры пытаются защитить поля

Сегодня аграрии используют разные способы отпугивания животных.

Самые распространенные из них:

– электрические ограждения;
– акустические пушки и отпугиватели;
– ультразвуковые устройства;
– световые маячки и имитаторы глаз хищников;
– репелленты со специфическим запахом.

Однако большинство этих методов оказывают лишь временный эффект , ведь животные быстро привыкают к ним.

Еще одним вариантом является создание буферных кормовых полос между лесом и полем , где животные могут обнаружить пищу и не заходить на посевы.

Такая практика активно используется в странах Европейского Союза.

Можно ли получить компенсацию за ущерб

Несмотря на значительные потери урожая, у украинских фермеров фактически нет четкого механизма компенсации .

Закон о охотхозяйстве предусматривает, что пользователи охотничьих угодий могут возмещать ущерб, но четкой процедуры расчета и выплаты компенсаций не существует. Поэтому получить деньги через суд практически невозможно.

Специалисты отмечают, что единственным реальным способом защиты для аграриев остается страхование посевов .

Между тем, популяции диких животных продолжают расти, и аграрии опасаются, что без системного решения проблема может стать еще более серьезной.

Читайте на "Комментариях", что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на цены в украинских магазинах. Быстрее всего подорожание ожидается импортными овощами.



