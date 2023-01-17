logo

BTC/USD

21361.14

ETH/USD

1590.95

LTC/USD

87.36

USD/UAH

40.25

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология Грету Тунберг задержала полиция в немецком поселке (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Грету Тунберг задержала полиция в немецком поселке (ФОТО)

20-летняя шведская экологическая активистка принимала участие в протестах против расчистки села Лутцерат в Германии.

сегодня, 21:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Известная 20-летняя экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в протестах против уничтожения и последующей расчистки небольшого поселка Лутцерат. На месте германского населенного пункта энергетический гигант RWE планирует построить угольную шахту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Грету Тунберг задержала полиция в немецком поселке (ФОТО)

Полиция задержала Грету Тунберг. Фото из открытых источников

Немецких протестующих решила поддержать шведская экологическая активистка Грета Тунберг. Как сообщает Sky News, Тунберг была задержана местной полицией. Фотоагентства опубликовали фото, где полиция силой забирает молодую женщину.

Шведская активистка Грета Тунберг подвергла критике немецких Зеленых за поддержку уничтожения села Лутцерат и добычи угля под селом. Она сказала, что такие корпорации, как RWE (добывающая уголь), должны нести ответственность за то, как они относятся к людям.

"Это действительно похоже на Мордор. Это показывает, с чем мы боремся, чего мы хотим предотвратить" — сказала юная активистка.

В романе Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" Мордор – это империя зла.

Организаторы протеста утверждают, что полиция к ним применяет насилие в неправомерном количестве. С начала протестов было открыто около 150 уголовных производств за сопротивление работникам милиции.

Просмотреть фотографии с протестов, где задержали Грету Тунберг можно ниже:

Грету Тунберг задержала полиция в немецком поселке (ФОТО) - фото 2
Грету Тунберг задержала полиция в немецком поселке (ФОТО) - фото 3
Грету Тунберг задержала полиция в немецком поселке (ФОТО) - фото 4
Грету Тунберг задержала полиция в немецком поселке (ФОТО) - фото 5
Грету Тунберг задержала полиция в немецком поселке (ФОТО) - фото 6
Грету Тунберг задержала полиция в немецком поселке (ФОТО) - фото 7\


Ранее портал "Комментарии" сообщал о драматических предсказаниях на 2023 год из-за приближения Эль-Ниньо.

Также "Комментарии" писали о британском начинающем археологе, который разгадал
 древнейшее письмо в истории Homo sapiens.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/greta-thunberg-detained-by-police-during-eco-protest-in-german-village-12788902
Теги:
comments

Обсуждения

Матвій

сегодня, 21:32

Ого, їй вже 20 років!!!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!