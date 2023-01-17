Грету Тунберг задержала полиция в немецком поселке (ФОТО)

Известная 20-летняя экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в протестах против уничтожения и последующей расчистки небольшого поселка Лутцерат. На месте германского населенного пункта энергетический гигант RWE планирует построить угольную шахту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Полиция задержала Грету Тунберг. Фото из открытых источников

Немецких протестующих решила поддержать шведская экологическая активистка Грета Тунберг. Как сообщает Sky News, Тунберг была задержана местной полицией. Фотоагентства опубликовали фото, где полиция силой забирает молодую женщину.

Шведская активистка Грета Тунберг подвергла критике немецких Зеленых за поддержку уничтожения села Лутцерат и добычи угля под селом. Она сказала, что такие корпорации, как RWE (добывающая уголь), должны нести ответственность за то, как они относятся к людям.

"Это действительно похоже на Мордор. Это показывает, с чем мы боремся, чего мы хотим предотвратить" — сказала юная активистка.

В романе Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" Мордор – это империя зла.

Организаторы протеста утверждают, что полиция к ним применяет насилие в неправомерном количестве. С начала протестов было открыто около 150 уголовных производств за сопротивление работникам милиции.

Просмотреть фотографии с протестов, где задержали Грету Тунберг можно ниже:

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