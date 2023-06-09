Грета Тунберг: я больше не смогу бастовать из-за изменения климата

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг заявила, что последний раз участвует в традиционной школьной забастовке Fridays For Future, которую она организовывала с 2018 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter экоактивистки.

Экологическая активистка Грета Тунберга. Фото из открытых источников

20-летняя экологическая активистка Грета Тунберг написала, что заканчивает школу, поэтому 9 июня состоится последняя школьная забастовка для нее.

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"Сегодня я заканчиваю школу, а это значит, что я больше не смогу бастовать из-за изменения климата", — заявила Грета Тунберг.

Девушка подвела итоги своей деятельности, проходившей с 2018 года. Тунберг каждую пятницу выходила на школьные протесты и таким образом образовалось движение Fridays For Future. Экоактивистка рассказала, что сначала они собирались небольшой группой в течение нескольких недель, однако в 2019 году к инициативе присоединились миллионы людей, которые продолжали бастовать вблизи школ в 180 странах мира, чтобы привлечь внимание к изменению климата.

"С тех пор, как мы начали, многое изменилось, но нам еще многое впереди. Мы все еще двигаемся в ложном направлении, где чиновникам позволено все на планете во имя алчности, прибыли и экономического роста. Они продолжают дестабилизировать биосферу и наши системы поддержки жизни. Мы быстро приближаемся к потенциальным нелинейным экологическим и климатическим переломным точкам, которые будут вне нашего контроля", — говорит Тунберг.

Экоактивистка заявляет, что теперь она не сможет участвовать в школьных протестах. Однако отмечает готовность продолжать делать все возможное для изменений и добавила, что "борьба только началась".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грета Тунберг отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали, что Грет в Тунберге задержала полиция в немецком поселке.