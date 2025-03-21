Greenpeace может исчезнуть навсегда: все из-за иска нефтяной компании

Одна из известнейших экологических организаций мира Greenpeace, оказалась перед финансовым крахом после судебного решения в США. Суд присяжных в Северной Дакоте обязал организацию выплатить более 660 миллионов долларов компенсации нефтяной компании Energy Transfer. Это решение стало следствием почти 10-летнего судебного процесса по протестам против трубопровода Dakota Access Pipeline, продолжавшихся с 2016 по 2017 год.

Greenpeace может исчезнуть. Фото из открытых источников

Американская энергетическая компания Energy Transfer подала в суд на Greenpeace из-за якобы клеветы и участия в насильственных действиях во время протестов. Протесты против строительства трубопровода Dakota Access Pipeline у резервации Стендинг-Рок собрали тысячи активистов, представителей более 200 коренных американских племен, военных ветеранов, актеров и политических деятелей, в том числе нынешнего министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего. Активисты утверждали, что трубопровод угрожает водным ресурсам и святым местам коренных народов.

Однако Energy Transfer обвинила Greenpeace в клевете и распространении ложной информации, нанесшей финансовый ущерб компании, а также заговоре и содействии насильственным действиям, включавшим вандализм, блокировку строительных работ и проникновение на частную территорию.

Юристы Greenpeace заявили, что организация не возглавляла протесты, а лишь поддерживала активистов, предоставляя им ресурсы для обучения ненасильственному сопротивлению. Однако суд решил иначе и требует от экологической организации выплатить ущерб около 300 миллионов долларов, а также дополнительную компенсацию на общую суму более 660 миллионов долларов.

Greenpeace уже сообщил, что такой штраф может привести к банкротству и закрытию более 50-летней деятельности организации. Кроме того, организация назвала иск попыткой заставить умолкнуть критиков крупных корпораций. Профессор права Университета Ричмонда Карл Тобиас заявил, что этот судебный вердикт может иметь "ужасающие последствия для общественных экологических инициатив".

Greenpeace планирует подать апелляцию на это решение, пытаясь избежать выплаты компенсации. Организация уже инициировала судебный процесс в Нидерландах против Energy Transfer, обвиняя компанию в использовании судебной системы для подавления протестного движения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об экзотической стране, которая массово продает гражданство, чтобы спастись от экологической катастрофы.

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