Геомагнитный шторм на Солнце: озвучен неожиданный прогноз магнитных бурь

После периода повышенной геомагнитной активности 11 сентября ситуация должна постепенно стабилизироваться. В то же время, полностью спокойного дня ученые не обещают: в течение суток возможны отдельные возмущения, а по одному из прогнозов активность ненадолго способна достичь уровня слабой магнитной бури G1.

Магнитная буря. Фото: из открытых источников

По предварительным расчетам, средний уровень геомагнитной активности 11 сентября составит около 3,7 балла по К-индексу. Такой показатель в целом отвечает относительно спокойной ситуации. Однако значение может изменяться в течение дня, поэтому вероятность коротких активных периодов сохраняется.

Британская геологическая служба в прогнозе от 10 сентября также ожидает преимущественно спокойную геомагнитную обстановку. В то же время, в период 11–12 сентября максимальная активность потенциально может подняться до G1, то есть уровня слабой магнитной бури. После этого ожидается ее постепенное ослабление.

Одной из причин возможных колебаний остается повышенная скорость солнечного ветра, которая составляет около 450 км/с. Специалисты связывают это с остаточным влиянием коронального выброса массы. Пока его последствия сохраняются вблизи Земли, возможны непродолжительные геомагнитные возмущения.

"В первый день возможны дальнейшие активные периоды, пока такие условия будут сохраняться", — отмечают специалисты Британской геологической службы.

Ближе к завершению прогнозируемого периода ситуация должна стать более спокойной. Преобладает низкая геомагнитная активность, хотя отдельные короткие всплески еще не исключаются.

Кроме того, ученые анализируют слабый корональный выброс массы, зафиксированный на Солнце 9 сентября. Пока не установлено окончательно, есть ли у него компонент, направленный к Земле. Поэтому прогноз на ближайшие дни еще может корректироваться после получения новых данных наблюдений.

Портал "Комментарии" уже писал, что после нескольких дней повышенной геомагнитной активности и бурь уровня G2 ситуация постепенно стабилизируется. Поток солнечного ветра ослабевает, но период покоя может быть непродолжительным. По прогнозу Британской геологической службы, в ближайшие дни Землю может покрыть еще одна магнитная буря уровня G1.