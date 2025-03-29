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Эти фрукты нельзя выбрасывать в мусорное ведро: какая причина

Многие фрукты нельзя выбрасывать вместе с другими продуктами и на это есть веские причины

сегодня, 09:34
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Кравцев Сергей

Многие из нас привыкли, не задумываясь, выбрасывать бананы и другие фрукты, такие как яблоки и груши, в кухонный мусор. Но этого категорически нельзя делать. Все дело в том, что фрукты и овощи на свалке могут привести к серьезным экологическим проблемам.

Эти фрукты нельзя выбрасывать в мусорное ведро: какая причина

Бананы. Фото из открытых источников

Когда фрукты разлагаются на свалках, из них выделяется метан – газ, который в 26 раз сильнее углекислого газа. Этот газ является одним из главных факторов изменений климата. Метан является очень мощным парниковым газом, и его большое накопление в атмосфере только усиливает глобальное потепление.

Также фруктовые отходы занимают много места на свалках, что способствует их засорению. Выбрасывая фрукты, мы таким образом усугубляем проблему глобального потепления.

Выбрасывание органических отходов на свалки — это далеко не безопасный процесс. Именно поэтому эксперты призывают людей не выбрасывать фрукты, а искать другие более разумные способы утилизации. Самым проверенным из которых является компостирование. Большинство фруктов можно смело компостировать, в том числе банановые кожуры, яблочные корки, клубнику и даже мякоть.

Компостирование позволяет сберечь полезные питательные вещества, которые впоследствии впитываются в грунт. Это поддерживает плодородие земли, что важно для нормального состояния растений. Для компостирования не обязательно использовать только мякоть – семена, стебли и кожуру также можно добавлять в компост.

При этом стоит обратить внимание на одно предостережение. Не все фрукты нужно компостировать, чтобы не нарушить баланс. Фрукты с высокой кислотностью, такие как лимоны или грейпфруты, требуют осторожности, ведь их избыток может повысить кислотность компоста. Это может привести к тому, что компост станет непригодным для использования в саду.

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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/property/2030631/households-told-not-put-bananas
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