Экзотическая страна массово продает гражданство, чтобы спастись от катастрофы

Маленькое тихоокеанское государство Науру, известное своими райскими пляжами и тропическим климатом, оказалось перед серьезной угрозой. Из-за изменения климата и повышения уровня моря страна рискует исчезнуть под водой. Чтобы изменить ситуацию, правительство Науру планирует ввести продажу гражданства, которое должно помочь профинансировать меры по спасению острова.

Науру продает гражданство из-за изменения климата. Фото из открытых источников

Как и многие островные государства, Науру страдает от последствий климатических изменений, в частности, повышения уровня океана, прибрежной эрозии и мощных штормовых волн. При этом у страны нет достаточных ресурсов, чтобы самостоятельно профинансировать защитные меры.

По новому плану спасения правительство островной страны хочет продавать "золотой паспорт" Науру за 105 тыс. долларов (4,3 млн. гривен). Ожидается, что после покупки паспорта Науру новые граждане вряд ли когда-нибудь посетят этот крошечный остров, расположенный в 3 тыс. километрах от Австралии. Однако паспорт Науру открывает безвизовый доступ в 89 стран, в том числе в Великобританию, Сингапур и Гонконг.

По подсчетам правительства, эта программа в первый год может принести 5,6 миллиона долларов, если будет продано 66 паспортов. Если спрос увеличится до 500 паспортов в год, доходы страны могут увеличиться на 42 миллиона долларов, что составляет 19% годового бюджета Науру.

"Пока мир обсуждает климатические действия, мы должны принимать активные меры, чтобы обеспечить будущее нашей страны", — пояснил президент Науру Дэвид Адеанг.

Основная цель программы будет направлена на переселение около 90% населения Науру или примерно 13 тыс. людей в высшие районы, а также создание условий жизни, которые будут более устойчивы к последствиям изменения климата.

Продажа гражданства не нова стратегия Науру. Подобную программу островное государство делало в 90-х годах, однако столкнулось с критикой, ведь паспорта покупали преступники, в том числе подозреваемые представители Аль-Каиды. В этот раз правительство уверяет, что процедура получения гражданства будет суровой. Не смогут подать заявку лица с криминальным прошлым или граждане "высокорисковых" стран, таких как Россия и Северная Корея.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что сотни жителей Кариб покидают свои дома, ведь их остров уходит под воду из-за изменения климата.

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