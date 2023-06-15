Экоактивистка Грета Тунберг обратилась к украинцам (ВИДЕО)

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Slava Kot
Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к украинским митингующим в Германии. Протест организовали перед зданием Организации Объединенных Наций в немецком городе Бонн из-за экоцида, который совершает Россия в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DW.
Грета Тунберг обратилась к украинцам. Фото из открытых источников
20-летняя экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к украинцам в рамках протеста на агрессивные действия России, приводящие к экоциду – массовому уничтожению животных, растений и окружающей среды в целом. Во время протеста она обратилась к украинцам и высказала слова поддержки.
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Экоактивистка отметила, что на украинцах не лежит ответственность по привлечению внимания к катастрофе из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС.
Во время разговора со СМИ Тунберг спросил, как она оценивает работу ООН. Экоактивистка рассмеялась на такой вопрос, однако добавила, что не слишком высоко.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грета Тунберг отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.
Также "Комментарии" писали о том, что экологическая активистка в последний раз приняла участие в традиционной школьной забастовке Fridays For Future.
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