Экоактивистка Грета Тунберг обратилась к украинцам (ВИДЕО)



















Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к украинским митингующим в Германии. Протест организовали перед зданием Организации Объединенных Наций в немецком городе Бонн из-за экоцида, который совершает Россия в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DW.

Грета Тунберг обратилась к украинцам. Фото из открытых источников

20-летняя экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к украинцам в рамках протеста на агрессивные действия России, приводящие к экоциду – массовому уничтожению животных, растений и окружающей среды в целом. Во время протеста она обратилась к украинцам и высказала слова поддержки.

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"Все, что я могу сказать: мы поддерживаем вас, мы рядом, мы видим все, что происходит. Внимание всего мира сейчас в сторону Украины и России. Мы не будем молча стоять в стороне. Будьте сильны, мы с вами солидарны", – сказала Грета Тунберг.

Экоактивистка отметила, что на украинцах не лежит ответственность по привлечению внимания к катастрофе из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС.

"Эта ответственность ложится на остальной мир, который является свидетелем этих ужасных событий. И не в последнюю очередь на Россию, которая на самом деле делает все это", — сказала шведская активистка и добавила, что считает преступления России "совершенно ужасающими".

Во время разговора со СМИ Тунберг спросил, как она оценивает работу ООН. Экоактивистка рассмеялась на такой вопрос, однако добавила, что не слишком высоко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грета Тунберг отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали о том, что экологическая активистка в последний раз приняла участие в традиционной школьной забастовке Fridays For Future.