Бразилия утопила свой главный авианосец. Какая причина

Бразильский авианосец Sao Paulo, когда-то флагман военно-морского флота, несколько месяцев дрейфовал в водах мира, и ни один порт не хотел его принимать из-за большой экологической угрозы, ведь корабль наполнен токсичными материалами. Несмотря на опасения экологов, власти Бразилии решили затопить корабль в Атлантическом океане. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на AFP.

Бразильский авианосец Sao Paulo. Фото из открытых источников

4 февраля бразильская армия официально объявила, что затопила свой корабль. Однако такое решение может повлечь за собой экологическую катастрофу.

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"Было бы совершенно непонятным и иррациональным потопить корабль", – сказал директор экологической некоммерческой группы в Сиэтле Джим Пакетт.

Sao Paulo – авианосец, спущенный на воду в 1963 году под флагом Франции и участвовавший в военных операциях европейцев. В 2000 году Бразилия за 12 млн. долларов США приобрела авианосец. Через несколько лет на нем вспыхнул пожар, ускоривший уничтожение корабля. Два года назад на аукционе авианосец приобрела турецкая компания для его утилизации и сдачи на металлолом.

Корабль отправился в Турцию, но страна не пустила его в свои порты, ведь экологи пожаловались на высокий риск присутствия авианосца для окружающей среды. Как оказалось, корабль содержит тона асбеста, тяжелых металлов и других токсичных материалов, которые могут загрязнить воду и убить морских животных. После нескольких месяцев переговоров ни одна страна не приняла в своем порту бразильское судно, поэтому правительство южноамериканской страны решило потомить лодку в Атлантическом океане.

"Запланированное и контролируемое затопление произошло вчера поздно днем примерно в 350 км от бразильского побережья в Атлантическом океане, в районе примерной глубины 5000 м", — сообщили в заявлении ВМС Бразилии.

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