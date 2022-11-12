Байден выступил на климатическом саммите: вспомнил о войне в Украине и извинился за Трампа

Джо Байден выступил с речью на климатическом саммите COP27 и сказал, что нападение России на Украину показало миру опасность от зависимости ископаемого топлива. Особенно когда РФ использует нефть и газ как оружие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Mirage News.

Президент США Джо Байден. Фото: из открытых источников

Президент США осудил действия России и говорит о важности понимания, что одна страна использует энергетику как оружие и хочет взять в заложники мировую экономику.

"Потрясения, которые мы наблюдаем по всему миру, особенно жестокая атака России на Украину, обостряют дефицит продовольствия, рост цен и способствуют глобальной инфляции. Война России лишь усиливает мир освободиться от зависимости от ископаемого топлива", — сказал Байден в своей речи в Шарм-эль-Шейхе.

Джо Байден упомянул и о своем предшественнике Дональде Трампе. Нынешний президент США извинился за то, что Трамп вышел из Парижского соглашения, которое имело целью уменьшить современное влияние на изменения климата. Президент США Джо Байден недавно принял климатический закон, выделяющий более 360 млрд долларов на борьбу с изменением климата.

Парижское соглашение, принятое в декабре 2015 года на конференции ООН по климату в Париже, обязывает страны сократить выбросы парниковых газов, чтобы ограничить рост средней глобальной температуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о высказываниях американской конгрессвумен, которая сказала, что "ни копейки не достанется Украине". Пока известно, что она победила своего соперника демократа на выборах в США.

Также "Комментарии" писали о том, что армия США отказывается от своего мощного ядерного оружия.

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