Бананы могут исчезнуть с полок украинских магазинов

Бананы давно стали одним из популярнейших фруктов на полках украинских магазинов. Однако этот продукт может исчезнуть из наших магазинов уже в ближайшем будущем. Причина кроется в глобальных изменениях климата, уже сегодня ставящих под угрозу производство бананов.

Бананы могут исчезнуть из Украины. Фото из открытых источников

Исследование ученых из Университета Эксетера опубликовано в журнале Nature Food, указывает, что к 2080 году производство бананов на экспорт станет практически невозможным. Хотя бананы всегда были характерны для тропических регионов, как Латинская Америка и Карибский бассейн, эти страны сталкиваются с резким ростом расходов, связанных с изменением климата и повышением температуры.

Через 50 лет более 60% регионов, где традиционно выращивают бананы, столкнуться с проблемами, которые делают их производство слишком дорогим и нерентабельным для экспортных поставок. Это, в свою очередь, может повлечь за собой серьезные изменения в глобальных цепях поставок фруктов и поставить под угрозу доступность бананов в Украине и других странах Европы. Если бананы совсем не исчезнут из магазинов, они могут превратиться в экзотические и очень дорогие фрукты.

Повышение температуры из-за изменения климата значительно уменьшает площади, пригодные для выращивания бананов. В то же время, новая инфраструктура, недостаточное количество рабочей силы и сложности с доступом к портам не дают возможности переместить плантации в другие, более подходящие районы.

В частности, больше всего пострадают страны, являющиеся основными экспортерами этого фрукта, такие как Колумбия и Коста-Рика. Ученые прогнозируют, что с повышением температуры и частыми засухами, которые будут все более интенсивными, даже в этих странах будет крайне сложно удержать производство на должном уровне. Кроме того, изменения в климате также способствуют распространению новых заболеваний, которые могут угрожать не только самой культуре, но и работоспособности рабочих.

"Бананы являются одними из важнейших фруктов в мире не только для потребителей, но и для миллионов работников в странах-производителях. Очень важно действовать сейчас, чтобы защитить отрасль от двойных угроз изменения климата и новых болезней", — считает автор исследования профессор Дэн Бэббер.

По его словам, без значительных инвестиций в адаптацию производства, таких как усовершенствование систем орошения, создание жаростойких сортов бананов и поддержка местных производителей в борьбе с климатическими рисками, будущее бананового бизнеса под угрозой.

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