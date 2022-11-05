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Активисты приклеили себя к картинам Гойя в знак протеста против изменения климата в Испании

Пострадало очередное произведение искусства.

сегодня, 18:05
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Автор:

Slava Kot

В Мадриде двое активистов приклеили свои руки к рамам известных картин испанского художника Франсиско-Хосе де Гойя. Таким образом, это последний протест, когда активисты использовали для своих целей произведения искусства. Видео с протестующими попало в сеть.

Активисты приклеили себя к картинам Гойя в знак протеста против изменения климата в Испании

Активисты у картин Гойя. Фото из открытых источников

Известно, что двое активистов пришли в музей и приклеили свои руки к картине "Маха одетая" и "Маха обнаженная" и нарисовали на стене надпись "1,5 С".

Ответственность за акцию взяла агитационная группа Futuro Vegetal. В своих соцсетях они написали, что ООН согласилась с тем, что невозможно удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса по Цельсию.

"Мы осуждаем использование музея как места для любого политического протеста", – сообщили в испанской галерее.

Активистов задержали испанские правоохранительные органы в музее "Прадо" 5 ноября во время несанкционированной акции протеста.

Это не в первый раз, когда климатические активисты привлекают внимание СМИ и общественности через картины известных художников. В Нидерландах общественные деятели приклеили себя к картине Яна Вермеера "Девушка с жемчужной серьгой". В Италии другая группа активистов облила картину Ван Гога "Сеятель" томатным супом. Пострадала также картина нидерландца и в Соединенном Королевстве — "Соняхи" аналогично картине "Сеятель" облили красной жидкостью.

Также "Комментарии" писали о выставке уникальных картин в столице Украины. Картины сгенерировал искусственный интеллект и показал животных. Таким образом, активисты привлекли внимание к проблемам фермерских животных и собрали деньги на ВСУ.



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Источник: https://www.reuters.com/business/cop/activists-glue-themselves-goya-paintings-spanish-climate-protest-2022-11-05/
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