Звезда "Сватов" разлюбила Зеленского – теперь говорит, что он "несет зло"

Российская актриса Олеся Железняк, сыгравшая в сериале "Сваты" роль жены Митяя Ларисы Буханкиной, обозлилась на президента Украины Владимира Зеленского. В интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" актриса вдруг заявила, что изначально обрадовалась тому, что он победил на выборах в Украине, так как она считала, что он относится с уважением и любовью к русским.

Российская актриса Олеся Железняк. Фото из открытых источников

Олеся Железняк рассказала, что после личного общения с Владимиром Зеленского, он ей показался веселым человеком. Но спустя определенное время он кардинально поменялся. Изменил свой взгляд и свое отношение к целому ряду вещей.

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"Сначала многие обрадовались, что Украину возглавил человек, который любит русских. Но потом начались ожесточённые выступления украинского лидера и его команды из "95 Квартала", оскорбления культуры России, населения, нашей церкви. Всё звучало из его уст "убийственно, жестоко и зло", — возмутилась Железняк.

Она добавила, что у нее украинские корни, но теперь, когда все перевернулось, актриса не может приехать на могилы бабушки и дедушки в Украине.

Стоит отметить, что Олеся Железняк давно занимает пропутинскую позицию, публично высказывается в духе российской пропаганды и говорит, что поддерживает российскую армию, фактически одобряя убийства украинцев.

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