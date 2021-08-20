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Звезда сети: мужчина сделал на ноге татуировку с лицом Зеленского (ФОТО)

Мужчина не рассказывает, почему решил сделать такое тату

сегодня, 14:28
Автор:

Лиля Воробьева

В столице нашего государства проживает настоящий сторонник Президента Зеленского. Киевлянин на голени левой ноги носит татуировку с портретом главы Украины. Его фото в социальной сети Facebook представил друзьям и всем другим пользователям Игорь Тихолаз.

Звезда сети: мужчина сделал на ноге татуировку с лицом Зеленского (ФОТО)

Мужчина набил фото Владимира Зеленского себе на ногу (фото из открытых источников)

Игорь рассказал, что этот снимок он не делал, а нашел в сети. В комментарии кто-то сообщил, что жителя столицы, который на своей ноге носит портрет украинского гаранта, видели на остановке общественного транспорта.

Звезда сети: мужчина сделал на ноге татуировку с лицом Зеленского (ФОТО) - фото 2

Киевлянин с изображением Зеленского стал звездой Интернета. Пользователи советовали незнакомцу на другой ноге выбить Порошенко. Другие просто удивлялись, зачем это политическое тату. Те, что в оппозиции, заметили, что через несколько лет оно сползет до пятки и фанатизма надолго не хватит. Еще кто-то дописал, что такого еще не видел и искренне удивлялся.

"Ну набил себе и набил тебе какое дело до жизни других. Можешь и ты набить тату с Порошенко", — подытожил бурную дискуссию в Facebook нейтральный пользователь.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что харьковчанин набил тату на лице на память об умершем мэре. Пользователь TikTok по имени Евгений Ивашко довольно эксцентрично почтил память покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса. Судя по опубликованному в аккаунте видео, мужчина набил на лбу татуировку с надписью "Кернес жил". На аккаунт @panini_trainer в соцсети подписано почти 5300 пользователей. Между тем, сообщение с конечным вариантом татуировки в честь Кернеса уже просмотрели почти 16 тысяч пользователей. Зато видео процесса нанесения татуировки пока "отстает" — у него всего 5,4 тысячи просмотров.


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Источник: https://www.facebook.com/tiholaz/posts/4157356220986457
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