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Зоозащитный фронт в период войны: руководитель патрульной полиции дал совет украинцам

В Борисполе патрульные, коммунальщики и зоозащитники спасали животных под обстрелами

1 мая 2022, 18:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Зоозащитный фронт в период войны: руководитель патрульной полиции дал совет украинцам

Фото иллюстративное / Pixabay

Как происходило спасение животных из закрытых квартир в Киевской области, рассказал Артур Шкроб, руководитель батальона патрульной полиции Борисполя, в прямом эфире с общественной организацией UAnimals. Также главный коп города поделился советами для украинцев по поводу фиксирования случаев жестокого обращения с животными вместе с полицией.

По словам Артура, патрульные все время сотрудничают с зоозащитниками, часто оставляют беспризорных животных в своих семьях, помогают гражданам отвозить животных в центры стерилизации и адопции. Период с начала полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины не был исключением, хотя на копов была колоссальная нагрузка из-за очень большого количества запросов от населения.

Впрочем, патрульные вместе с коммунальщиками, зоозащитниками и просто небезразличными гражданами тесно контактировали в случаях спасения закрытых в жилищах животных. В 90% родственники, соседи, сами владельцы звонили в полицию и просили помочь – давали разрешение на открытие двери, на передачу любимцев на временное содержание другим гражданам. Как говорит руководитель полиции, многие бориспольцы сделали в своих дворах временные приюты для брошенных животных. Что касается владельцев, которые уехали без кота или собаки, то главный коп отмечает, что во время войны у людей были разные ситуации и приоритетность была именно в спасении своей жизни.

Артур Шкроб говорит, что вдохновителем для всех были именно небезразличные к жизни животных бориспольцы, которые и помогали спасать животных из квартир, и содержали их, искали корм, отвязывали в деревнях чужих собак, рискуя здоровьем. Именно человеческая позиция, человечность и добрые сердца – это то, что отличает украинцев.

Однако всегда нужно действовать превентивно и не допускать скопления бездомных животных на улицах, поэтому спасенных передают в центр стерилизации и адопции, если есть такая возможность. В целях безопасности горожан приоритетным во все времена является и спасение животных, и превенция посредством стерилизации и отлова беспризорных собак на улицах, устройство их в семье, приюты.

Что касается юридических вопросов и случаев жестокого обращения с животными, то руководитель патрульной добавляет, что в случаях, когда людям грозила опасность при обстреле и каждый реагировал на это по-своему, не очень корректно было бы привлекать их к ответственности за брошенное животное. Ибо в военное время действует принцип крайней необходимости. Но во всех других случаях жестокого обращения с животными полиции должны помогать граждане, потому что нормотворец — это народ Украины.

Поэтому свидетели жестокого обращения с животными должны проявить активную позицию. Алгоритм действий таков:

1. Попытаться задокументировать этот факт (фото, видео) это будет доказательством в производстве и в суде.

2. Звонить на "102", даже если не приедет патруль, факт обращения останется.

3. Писать заявление – это основание для внесения сведений о преступлении в ЕРДР. После чего участковый или патрульный поедет в адрес и пообщается с соседями, владельцем. Злоумышленника "догонит" ответственность.

4. Обратиться к зоозащитникам, они помогут и задействуют свои контакты с полицией.

5. Придавать ситуацию огласке в соцсетях.

Часто граждане хотят, что все все делали, но самим не прилагать усилий, поэтому отказываются от написания заявления. Но так не получится наказать виновного. А выносить историю в публичную плоскость очень важно для того, чтобы люди видели, понимали, что можно и нужно с этим обращаться.

Часто доказательствами в таких делах являются записи камер видеонаблюдения. Однако и уже в судебном разбирательстве есть нюансы, ведь виновники часто нанимают адвокатов и пытаются избежать ответственности.
Как сообщал портал "Комментарии", актер Алексей Суровцев рассказал, как спасал животных из Ирпеня во время боевых действий.


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