Зоопарк в Ровно приютил эвакуированных животных из других областей: какая там ситуация

Фото Фейсбук/ Ровенский зоопарк

В Ровенской области временно расселены спасенные от обстрелов животные. Приняло более 40 особей коммунальное учреждение Ровенский зоопарк. В заведение было эвакуировано 17 обезьян из Парка IХ Лун, расположенного в селе Демидов, Киевской области, 20 енотов-полоскунов из Днепра и 8 альпак из Харькова. Животные адаптируются к новым условиям, однако им нужны вольеры.



Директор зоопарка Олег Павлюк говорит, что не хватает помещений и вольеров для того, чтобы принять больше эвакуированных животных. Зоопарк планирует построить им новые вольеры за счет донатов. Ведь у животных должны быть условия для акклиматизации и размножения.

"Мы просим оказать финансовую помощь зоопарку в срочном построении летних вольеров для перемещения других животных. Мы бы могли в кратчайшее время при условии наличия средств возвести их. Тогда мы могли бы оказать помощь коллегам", — подчеркнул директор.

В эфире на Эспрессо губернатор области Виталий Коваль отметил, что зоопарк всем обеспечен.

"Пока очень важно сохранить инфраструктуру досуга — это наша задача сегодня. У нас дети-переселенцы посещают зоопарк. Они таким образом могут отвлечься и почувствовать единение с природой. В зоопарке руководитель очень хороший, заведение раньше, в мирное время, не нуждалось в больших финансированиях и сам справлялся с потребностями", – отметил глава областной администрации.

Заведение было создано еще в 1982 году на территории в 13,5 га. Там проживает 500 животных 150 видов. Варианты помощи можете найти на странице парка. Заведение работает с начала апреля.

Как сообщал портал, во Львовском районе действует единственный в стране реабилитационный центр для птиц, брошенных переселенцами или травмированных. Недалеко возле Львова уже более 18 лет функционирует реабилитационный центр для птиц "Свободные крылья". Создал его орнитолог-ученый и ветеринар по образованию Виктор Шельвинский.

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