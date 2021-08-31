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Zoom вложила 100 млн долларов в развитие стартапов: кто получит финансирование

Финансовую поддержку от Zoom получили более 10 проектов

31 августа 2021, 23:17
Автор:

Ольга Чародий

Компания Zoom прошлом году объявила о создании фонда в размере 100 млн долларов, который будет направлен на инвестиции в перспективные стартапы, которые будут работать с платформой. И вот состоялся первый раунд инвестиций. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Zoom вложила 100 млн долларов в развитие стартапов: кто получит финансирование

Деньги - фото из открытых источников

Финансовую поддержку от Zoom получили более 10 проектов. Росс Мэйфилд, руководитель отдела продуктов Zoom Apps и интеграции, рассказал, что точные суммы инвестиций не разглашать, но суммы в чеках — от 250 000 до 2, 5 млн долларов. Среди конкретных категорий, которые получают финансирование, — производительность, благотворительность, игры и развлечения, а также управления персоналом и повышения инклюзивности.

Среди уже профинансированных проектов:

инструмент продаж Warmly, который заранее предоставляет информацию о каждом человеке, участвующий в беседе, позволяя организатору собрания создавать индивидуальные фоны Zoom для каждого события;

сервис Fathom, который дает возможность при необходимости делать заметки во время встречи в Zoom;

инструмент Pledge, что дает возможность отдельным лицам или организациям мгновенно собирать пожертвования в рамках встреч в Zoom;

Canvas — инструмент для найма и проведения собеседований.

Напомним, приложение для видеозвонков Zoom анонсировало систему, позволяющую людям платить за живые "онлайн-впечатления". Новая побочная платформа под названием OnZoom запускается в бета-версии с "живыми" мероприятиями, посвященными фитнесу, музыке и искусству. Zoom заявил, что "добавил функции обнаружения и монетизации событий" для онлайн-версий "традиционно очных мероприятий". Билеты можно продавать на мероприятия с количеством участников до 1000 человек. Это ставит приложение в сегмент рынка между основными платформами потокового вещания, такими как Twitch и YouTube. Джозеф Эванс, глава отдела технологий Enders Analysis, говорит, что решение было принято, поскольку вещи, которые люди привыкли делать в реальном мире, были принудительно перенесены в онлайн во время карантина.




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Источник: https://techcrunch.com/2021/08/30/zoom-announces-first-startups-receiving-funding-from-100m-zoom-apps-investment-fund/amp/?guccounter=1
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