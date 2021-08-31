Zoom вложила 100 млн долларов в развитие стартапов: кто получит финансирование

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Ольга Чародий
Компания Zoom прошлом году объявила о создании фонда в
размере 100 млн долларов, который будет направлен на инвестиции в перспективные
стартапы, которые будут работать с платформой. И вот состоялся первый раунд
инвестиций. Об этом сообщает издание TechCrunch.
Деньги - фото из открытых источников
Финансовую поддержку от Zoom получили более 10 проектов. Росс
Мэйфилд, руководитель отдела продуктов Zoom Apps и интеграции, рассказал, что
точные суммы инвестиций не разглашать, но суммы в чеках — от 250 000 до 2, 5
млн долларов. Среди конкретных категорий, которые получают финансирование, —
производительность, благотворительность, игры и развлечения, а также управления
персоналом и повышения инклюзивности.
Среди уже профинансированных проектов:
инструмент продаж Warmly, который заранее предоставляет
информацию о каждом человеке, участвующий в беседе, позволяя организатору
собрания создавать индивидуальные фоны Zoom для каждого события;
сервис Fathom, который дает возможность при необходимости
делать заметки во время встречи в Zoom;
инструмент Pledge, что дает возможность отдельным лицам или
организациям мгновенно собирать пожертвования в рамках встреч в Zoom;
Canvas — инструмент для найма и проведения собеседований.
Напомним, приложение для видеозвонков Zoom анонсировало систему, позволяющую людям платить за живые "онлайн-впечатления". Новая побочная платформа под названием OnZoom запускается в бета-версии с "живыми" мероприятиями, посвященными фитнесу, музыке и искусству. Zoom заявил, что "добавил функции обнаружения и монетизации событий" для онлайн-версий "традиционно очных мероприятий". Билеты можно продавать на мероприятия с количеством участников до 1000 человек. Это ставит приложение в сегмент рынка между основными платформами потокового вещания, такими как Twitch и YouTube. Джозеф Эванс, глава отдела технологий Enders Analysis, говорит, что решение было принято, поскольку вещи, которые люди привыкли делать в реальном мире, были принудительно перенесены в онлайн во время карантина.
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