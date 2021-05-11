"Золотого глобуса" в 2022 году не будет: почему отменили церемонию популярной премии

Церемонию проведения вручения премии "Золотой глобус" в 2022 году отменили. Мероприятие отменено после того, как телеканал NBC отказался транслировать церемонию. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Почему не будет церемонии Золотого глобуса в 2022 году. Фото: iwant.travel

Стоит отметить, что именно телеканал NBC много лет показывал данное действие. Ситуация сложилась на фоне массового бойкота со стороны голливудских звезд и крупнейших компаний. Те требуют от организаторов церемонии больше инклюзивности и разнообразия.



Ситуация начала развиваться еще с февраля этого года. Тогда журналисты узнали, что среди 100 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает премии, нет ни одного темнокожего.

Скандал быстро разросся. От участия в церемонии отказались платформы Netflix, Amazon и Warner Bros. К бойкоту присоединились Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало. А возмущенный Том Круз и вовсе вернул награды "Золотого глобуса", которые получил в течение своей карьеры.

Именно поэтому в церемонии в 2022 году не будет. Однако, если организаторы выполнят условия звезд и компаний, которые бойкотируют, вручение премии могут транслировать в 2023 году.

Основное требование к организаторам — принять в свои ряды не менее 20 новых членов "с особым вниманием в пользу темнокожих".

Напомним, что определение победителей одной из самых известных кинопремий "Золотой глобус" состоялось 28 февраля. Кинокритики наконец объявили свой вердикт о лучших из лучших проектах как в жанре большого кино, так и телесериалах. "Комментарии" подробно рассказали, кто получил долгожданное признание и такую важную золотую статуэтку. Детали можно прочитать здесь.

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