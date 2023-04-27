Зима возвращается в Украину: ударят серьезные заморозки и не только

Ситуация с погодой во всех регионах нашей страны в эти несколько ближайших дней будет неприятной. На территории почти всех областей прогнозируются заморозки и уже предупреждено о первом и втором уровне опасности.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Представители украинской ГСЧС информируют о нелестной новости: зима снова ворвется в украинские регионы.

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По информации спасателей, объявлено о втором уровне опасности в нескольких областях.

"В ночь на 29 апреля в западных областях следует ожидать заморозков. 29-30 апреля в северных, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях ожидается понижение температуры воздуха до 0-5 градусов", — предупреждают представители ГСЧС.

Первый уровень опасности объявлен 28 апреля на территории Житомирской и Винницкой областей, 29 апреля – на территориях Полтавской, Одесской и Николаевской областей, 1-2 мая в Украине, кроме территорий на востоке и юго-востоке. Прогнозируется 0-3 градуса.

В пятницу, 28 апреля, в стране пройдет дождь в нескольких регионах. Столбик термометра существенно опустится в западных регионах.

Синоптики Укргидрометцентра сообщают, что в Левобережной Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, дожди, местами пройдут грозы. На других территориях – переменная облачность. Погода прогнозируется без осадков.

Столбик термометра ночью в большей части регионов будет показывать +2-7 тепла. На территориях востока и юго-востока температура воздуха будет составлять — до +7-12 тепла. В западных регионах – заморозки в воздухе, а в Житомирской и Винницкой областях – на поверхности почвы будет только 0 -3.

Днем станет теплее, столбик термометра будет показывать в пределах +10-15 тепла. В восточных регионах столбик термометра будет плюсовать до +16-21.

В столице и области переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Направление ветра преимущественно северо-западное, 7-12 м/с.

Ночью столбики термометров на территории Киевщины составят +2-7, а днем будут плюсовать до + 10-15 тепла. В столице ночью температура воздуха будет составлять в пределах +5, днем — станет теплее — до +12-14.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине идет мощный циклон.