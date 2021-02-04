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Зима возвращается: синоптик назвала дату похолодания в Украине

Синоптик рассказала, когда украинцам ждать морозов

сегодня, 12:21
Автор:

Таисия Ерохина

Относительно теплые для зимы дни проходят. Завтра, 5 февраля, в Украине изменится погода — столбики термометров снова достигнут температуры с пометкой "минус". Об очередном похолодании рассказала в своем прогнозе синоптик Наталья Диденко в Telegram-канале.

Зима возвращается: синоптик назвала дату похолодания в Украине

В Украине изменится погода. Фото из открытых источников

Сообщается, что в северных областях температура воздуха снизится ночью до 7-12 градусов мороза, тогда как днем будет достигать от 3 до 9 градусов мороза. В других регионах Украины, согласно прогнозу, прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Как всегда, теплее будет в южных областях — там 3-6 градусов с отметкой "плюс".

Кроме того, ожидается холодный сильный ветер. Направление — северо-западный. Ветер будет порывистым, а на востоке страны возможны штормовые порывы.

Отмечается, что в некоторых регионах украинцам следует приготовиться к дождям ближайшей ночью — на востоке, в Днепропетровской области и в Запорожье. Но уже завтра, 5 февраля, осадки исчезнут. Разве что вероятен небольшой снег в Карпатах.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что будет гололед, поэтому на дорогах следует быть осторожнее.

Согласно прогнозу, морозная погода будет наблюдаться и в дальнейшем, в выходные.

Напомним, с сегодняшнего дня, 4 февраля, в Украине пришел циклон с атмосферными фронтами. Поэтому возможны дожди и сильный ветер. Кроме того, украинцам стоит приготовиться к сильным порывам ветра. Так, порывы юго-западного ветра в большинстве областей Украины будут достигать 15-20 метров в секунду, предупредила синоптик.

Ранее сообщалось, что сурок Тимка "сделал" свой традиционный прогноз и "рассказал" какой будет весна-2021. Местного мехового "синоптика" в начале февраля традиционно пробудили в Харькове от зимней спячки.


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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/1015
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