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Зима возвращается: когда Украину снова накроют снегопады

Завтра большинство областей Украины будет засыпать снегом

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Несмотря на то, что всем уже хочется солнца и тепла, у погоды свои планы, поэтому потепление в Украине сменится похолоданием. Из завтрашнего дня, 22 марта, практически все области страны накроют снегопады. 

Зима возвращается: когда Украину снова накроют снегопады

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В понедельник облачно будет на Западе и Севере, а в остальных регионах прогнозируют ясную погоду.

Снег и мокрый снег с дождем "порадуют" жителей Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровненской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. 

Днем температура воздуха поднимется до +2...+7 градусов. Ночью ожидается мороз, и столбики термометра опустятся до -5 градусов. 

В столице Украины 22 марта периодически ожидается мокрый снег. В течение дня температура воздуха поднимется не выше +3...+ 5 градусов.

Во вторник, 23 марта, ситуация немного изменится. На Западе прогнозируется прояснение, а в остальных областях — осадки. 

Снег вернется повсюду, кроме Волынской, Ровненской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой областей и оккупированного Крыма.

Днем столбик термометра покажет +3…+8 градусов, а ночью — от -5 до +2 градусов. 

В среду и четверг, 24-25 марта, в Украине немного потеплеет, однако снегопады будут продолжаться, особенно в Центре, на Востоке и Юге страны. 

Напомним, что сильные снегопады накрыли Украину в начале февраля 2021 года. Движение транспорта тогда было затруднено, а в аэропортах отменяли некоторые рейсы. Большие снежные покровы были зафиксированы в Ивано-Франковской, а также в Черниговской, Львовской и Житомирской областях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в текущем месяце погода в Украине не будет отличаться аномалиями, а будет примерно такой же, как и в предыдущие годы.


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/1
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