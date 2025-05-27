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Журналисты узнали, как бизнес Романа Милешко получает госконтракты

Милешко получил государственные авиационные контракты и мог нанести вред обороноспособности Украины

сегодня, 15:45
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Ткачик Олеся

Как сообщает издание "Деловая столица", народный депутат Игорь Копытин и бизнесмен Роман Милешко оказались в центре журналистского расследования из-за многочисленных государственных авиационных контрактов, которые могут нести угрозу обороноспособности Украины

Журналисты узнали, как бизнес Романа Милешко получает госконтракты

Милешко и Копытин

Издание отмечает, что ранее принадлежавшая Роману Милешко компания "МС АВИА-ГРЕЙД" в декабре 2022 года получила контракт на дооборудование 10 боевых вертолетов Ми-8МТ.

Однако, подчеркивают журналисты, как свидетельствуют документы, ВСУ якобы получили всего 4 борта с непонятной степенью модернизации. В контракте не указан конкретный объем выполненных работ, тип вооружения или установленное оборудование, отмечают авторы расследования.

При этом, как указывает издание, компания продолжала заключать соглашения с Минобороны: в августе 2023 года – на 1,005 млрд грн, в сентябре – на 174 млн, в ноябре – еще на 335 млн грн.

На этом фоне "АВИАКОН" — государственный завод — выполнил аналогичный контракт на три вертолета за 2-3 месяца.

Журналисты отмечают, что в 2025 году суды уже начали взимать убытки с компаний, связанных с Милешко: более 41 млн грн — с "ИНКОМПАС" за невыполнение контрактов, еще 2,9 млн грн — предмет иска к "МС АВИА-ГРЕЙД" за непоставленное оборудование.

Журналисты также установили, что, несмотря на формальный выход Милешко из состава владельцев компании, он в 2024 году пересекал границу на авто, зарегистрированном на эту же фирму.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что народный депутат Игорь Копытин продвигает российские интересы в украинскую оборонную отрасль, монополизируя рынок ремонта авиатехники.




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Источник: https://www.dsnews.ua/ukr/politics/vertolety-milliardy-i-druzhba-s-nardepom-smi-uznali-kak-biznes-romana-mileshko-poluchaet-goskontrakty-26052025-522548
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