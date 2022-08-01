Журналисты обвинили ОП в давлении на СМИ, писавшие о выдаче лицензии 1xBet: у Зеленского ответили

Руководитель волонтерского медиапроекта InformNapalm Михаил Макарук обвинил Офис Президента Украины в давлении на средства массовой информации и требовании удалить критические материалы о выдаче во время войны лицензии российскому букмекеру 1xBet. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Delo.ua".

Букмекер 1xBet. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в эфире телеканала ”Эспрессо” Макарук заявил, что генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса Президента Украины Ирина Победоносцева звонила по телефону ряду интернет-изданий, перепечатавших расследование InformNapalm о выдаче лицензии на букмекерскую деятельность в Украине 1xBet с требованием удалить эти материалы.

”Мы получили от ряда интернет-изданий сведения о том, что из Офиса Президента одно должностное лицо звонило с просьбой немедленно заблокировать материалы с перепечаткой статьи InformNapalm по 1xBet. Таких действий никогда не было с начала существования команды InformNapalm. Имя этого человека – Ирина Победоносцева, она так представлялась официально нашим друзьям”, – заявил Михаил Макарук.

Сама Ирина Победоносцева в комментарии "Delo.ua" ответила, что она никому не звонила по данному вопросу и полностью отвергла обвинения.

”Это абсолютная неправда, я никому не звонила. Не знаю, почему господин Макарук, мы с ним когда-то много общались, сделал такое заявление. Оно полностью не соответствует действительности. Если он может привести доказательства того, что я кому-то звонила, или кто-то может это подтвердить — пожалуйста, но это невозможно, потому что этого не было”, — заявила Победоносцева.

СМИ отмечает, что после выхода расследования InformNapalm о лоббировании выдачи Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей двух лицензий на работу в Украине оператору 1xBet, принадлежащему гражданам РФ, многие украинские издания перепечатали данную информацию, а затем спустя некоторое время удалили данные материалы со своих сайтов.

Стоит напомнить, более 26 тысяч украинцев подписали петицию к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием запретить деятельность российского букмекера 1xBet в Украине, которому в разгар войны РФ против Украины была выдана лицензия. Однако правоохранительные органы продолжают бездействовать в вопросе аннулирования лицензий 1xBet и блокирования его работы в Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!