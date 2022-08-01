Журналисты обвинили ОП в давлении на СМИ, писавшие о выдаче лицензии 1xBet: у Зеленского ответили

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Станислав Молчанов
Руководитель волонтерского медиапроекта InformNapalm Михаил Макарук обвинил Офис Президента Украины в давлении на средства массовой информации и требовании удалить критические материалы о выдаче во время войны лицензии российскому букмекеру 1xBet. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Delo.ua".
Букмекер 1xBet. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, в эфире телеканала ”Эспрессо” Макарук заявил, что генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса Президента Украины Ирина Победоносцева звонила по телефону ряду интернет-изданий, перепечатавших расследование InformNapalm о выдаче лицензии на букмекерскую деятельность в Украине 1xBet с требованием удалить эти материалы.
Сама Ирина Победоносцева в комментарии "Delo.ua" ответила, что она никому не звонила по данному вопросу и полностью отвергла обвинения.
СМИ отмечает, что после выхода расследования InformNapalm о лоббировании выдачи Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей двух лицензий на работу в Украине оператору 1xBet, принадлежащему гражданам РФ, многие украинские издания перепечатали данную информацию, а затем спустя некоторое время удалили данные материалы со своих сайтов.
Стоит напомнить, более 26 тысяч украинцев подписали петицию к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием запретить деятельность российского букмекера 1xBet в Украине, которому в разгар войны РФ против Украины была выдана лицензия. Однако правоохранительные органы продолжают бездействовать в вопросе аннулирования лицензий 1xBet и блокирования его работы в Украине.
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