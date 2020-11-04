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Журналистов бить нельзя: Рада в 10 раз увеличила ответственность за нападение на представителей СМИ

За нападение на журналиста можно отправиться за решетку на пять лет

сегодня, 12:34
Автор:

Сергей Медведев

В последнее время в Украине участились нападения на журналистов. Депутаты всерьез озаботились вопросами безопасности работников СМИ — это вылилось в принятие законопроекта, который ужесточает ответственность за подобные действия.

Журналистов бить нельзя: Рада в 10 раз увеличила ответственность за нападение на представителей СМИ

Так, нардепы приняли  законопроект № 3633 об усилении ответственности за нападения на журналистов. "За" проголосовали 305 нардепов. Документ был принят в первом чтении.

Законопроект устанавливает, что  незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности — наказывается штрафом от 8 500 до 17 000 грн или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Для сравнения, на сегодня за подобные действия можно отделаться штрафом в 850 грн.

 Если кому-то придет в голову каким-либо образом влиять на журналиста, чтобы помешать его деятельности, либо преследовать его по профессиональным мотивам, то за подобное придется выложить  от 17 000 до 34 000 грн. Впрочем, таких граждан суд может отправить за решетку на 4 года.  А вот лишиться свободы на 5 лет может должностное лицо либо группа лиц состоящая в сговоре.

Как сообщал портал "Комментарии", херсонские правоохранители рассказали о гибели известного в городе журналиста — экс-корреспондента “Укринформа” Григория Кривца. В полиции говорят, что мужчину жестоко избили: травмы оказались несовместимы с жизнью.


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Источник: https://112.ua/politika/ot-8-500-grn-do-5-let-ogranicheniya-svobody-rada-podderzhala-usilenie-otvetstvennosti-za-napadenie-na-zhurnalistov-556112.html
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