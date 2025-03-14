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Журналистка известного пророссийского издания оспорила санкции против нее в Верховном суде

По словам Крюковой, она планирует сделать этот процесс "громким и открытым для общественности".

сегодня, 11:30
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Клименко Елена

Журналистка Светлана Крюкова обратилась в Верховный суд с иском против указа президента Украины, наложившего на нее персональные санкции. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Журналистка известного пророссийского издания оспорила санкции против нее в Верховном суде

Светлана Крюкова. Фото: Facebook

"Над моим делом работает команда квалифицированных адвокатов под руководством Алексея Шевчука", – отметила Крюкова.

Она также добавила, что планирует сделать этот процесс "громким и открытым для общественности".

Указ №38 от 19 января 2025 года, опубликованный на официальном сайте Офиса президента, содержит информацию о санкциях, наложенных на ряд лиц, среди которых и Светлана Крюкова (бывшая заместитель главного редактора подсанкционного издания "Страна").

В рамках санкций этим лицам будут заблокированы активы, ограничена возможность ведения торговых и бизнес-операций, приобретение недвижимости, земельных участков и т.д. Кроме того, они лишатся государственных наград.

  Указ также отмечает, что санкции введены против таких лиц, как:

·          Нестор Шуфрич (народный депутат, подозреваемый в государственной измене);

·          Евгений Горохов (ученый, эксдепутат Донецкого областного совета);

·          Леонид Байсаров (экснардеп);

·          Александр Однораленко (приспешник террористов "ДНР", бывший Герой Украины);

·          Леонид Литвинов (экснардеп);

·          Евгений Мураев (экснардеп, подозреваемый в государственной измене);

·          Олег Волошин (бывший народный депутат, подозреваемый в государственной измене);

·          Петр Симоненко (лидер запрещенной в Украине коммунистической партии);

·          Константин Григоришин (российский бизнесмен);

·          Сергей Карякин (шахматист-предатель);

·          Руженая Рублева (актриса-коллаборантка);

·          Вадим Писарев (артист балета, коллаборант);

·          Илья Резник (член Российской академии искусств);

·          Василий Герелло (российский оперный певец, заслуженный артист Украины);

·          Светлана Крюкова (эксзаместитель главного редактора "Страна").

Эти лица будут лишены возможности совершать финансовые операции, вести бизнес и приобрести недвижимость, а также лишены государственных наград.

Портал "Комментарии" уже писал, что арестованные активы одного из известных бизнесменов, попавшего под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, переданы в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА). Такое решение принял Печерский районный суд Киева после ходатайства прокуроров Офиса Генерального прокурора.



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Источник: https://www.facebook.com/653188063/posts/10162843454178064/?mibextid=wwXIfr&rdid=hTOQXH7LhHaJKffO#
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