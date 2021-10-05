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Журналист: стоимость картошки в «ЛНР» перевалила за доллар при средней зарплате в 100 долларов

Цены в "ЛНР" продолжают расти

сегодня, 15:30
Автор:

Кравцев Сергей

На оккупированных территориях Луганской области стоимость картофеля взлетела вверх. Стоимость некоторых сортов перевалила за 1 доллар. При этом средняя зарплата там немного превышает 100 долларов (около 3 тысяч гривен), а на 200 долларов считается шикарной. И ту по полгода не платят. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказывает у себя в Facebook луганский журналист, писатель и блогер Павел Бондаренко.

Журналист: стоимость картошки в «ЛНР» перевалила за доллар при средней зарплате в 100 долларов

Картошка. Фото: фейсбук Павла Бондаренко

Журналист отмечает, повсюду, куда приходит "Русский мир", — одинаковая картина: разруха и нищета. Об этом нужно помнить тем, кто ждет Путина в Киеве, Харькове, Одессе, Тернополе, Ровно, Житомире, Львове. Таких немало было и в Луганске.

"У меня через стену такая баба живет. Она за ОПЗЖ, Путина, Московский патриархат и искренне верит в то, что наши солдаты воюют на Донбассе исключительно за деньги, а во всем виноват Майдан и "бандеры". При этом в городе три воинские части, воюют с "ихтамнетами" и кремлевскими холуями из местных. При том, что ее дети живут во Львове", – отметил журналист.

Павел Бондаренко советует повнимательнее присмотреться к фото с картошкой на луганском рынке, которое он опубликовал. 

"Вспоминайте, откуда вбрасывались басни о "бедном, но чисто одетом старика с половиной вареника", о "тарифном геноциде" и сплошном "обнищании". И кто у нас в Украине все это повторял с телевизора. И к чему это привело. Потому что сейчас у нас при власти такие же "профессионалы", как в Луганске, но их сам народ в высокие кабинеты завел вполне демократично", – резюмировал Бондаренко.

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Источник: https://www.facebook.com/urtab/posts/4332241120216587
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