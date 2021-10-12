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Журналист рассказал, что сдерживает инфляцию на уровне 11% от галопирующего скачка вверх

Цены на продукты и товары первой необходимости вскоре могут поползти вверх

сегодня, 11:58
Автор:

Кравцев Сергей

По сведениям украинского Госкомстата, по состоянию на сентябрь инфляция в Украине составила 11%. Здесь будет уместно напомнить, что высокой, или "галопирующей" считается инфляция, начиная с 10%. Тот же Госстат сообщает, что по состоянию на сентябрь оптовые цены производителей пищевой продукции, табачных изделий и напитков выросли на 23,1%, а оптовые цены промышленных производителей – на 45,1%. На фоне таких показателей инфляция действительно более, чем скромная. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook рассказывает журналист, историк и писатель Павел Бондаренко.

Журналист рассказал, что сдерживает инфляцию на уровне 11% от галопирующего скачка вверх

Инфляция. Фото: из открытых источников

Журналист объясняет, такая сравнительно скромная инфляция от того, что курс иностранных валют по отношению к гривне падает. Там причин много и все – нехорошие. Плюс розничная торговля еще кое-как "держит" цены за счет сокращения собственной рентабельности. Так что скрытая инфляция может быть вдвое выше, чем радостные 11% от Госкомстата.

"А осень только начинается... И, кто знает, где закончится запас прочности в торговле, и она вынуждена будет поднимать цены для населения. Говорят, бизнес сейчас работает от курса гривны 30-31 за доллар. Но мы можем быть спокойны. До гиперинфляции (от 100%) нам еще далеко. Все зависит от того, когда с рынка украинских ценных бумаг массово побегут иностранные спекулянты. А они бегут уже третий месяц подряд. Пока не слишком интенсивно: в сентябре портфель нерезидентов сократился лишь на 1,37 млрд грн. Не критично, но главное – тенденция: иностранцы смазывают пяти салом", – отметил Павел Бондаренко.

Он добавляет, зато портфель ОВГЗ украинских банков вырос на 1,67 млрд. И это тоже не есть хорошо. Дело в том, что Нацбанк включает печатный станок и за счет этого выдает банкам рефинансирование, которое идет на покупку облигаций займа Минфина. То есть, государство фактически само себе в долг дает. Такие шутки с ОВГЗ и государственными краткосрочными заимствованиями когда-то привели Россию к дефолту. Сейчас портфель ОВГЗ иностранных и отечественных кредиторов Украины составляет 980,2 миллиарда грн.

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Источник: https://www.facebook.com/urtab/posts/4353480671425965
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