Журналист: баннер президента о высадке деревьев на фоне сгоревшего леса выглядит, как издевательство

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Кравцев Сергей
Вся страна говорила о масштабных лесных пожарах в Луганской области позапрошлым летом. И вот теперь, оказывается, сгоревший мертвый лес до сих пор так и стоит брошенный. И к его уборке и восстановлению за полтора года даже не приступили. Все стоит брошенным. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает известный украинский журналист, блогер и телеведущий Денис Казанский.
Сгоревший лес Фото: Фейсбук Дениса Казанского
Журналист отмечает, если обгоревшие деревья спилить сразу, они еще могут быть использованы в промышленности, но, если их долго не убирать, то в стволах заводятся жуки, которые уничтожают древесину. А затем эта напасть перекидывается уже на живые и здоровые деревья. Но руководству ОВГА на это, видимо, плевать, нет времени и желания всем этим заниматься. Поскольку, до зимы работы по ликвидации выгоревшего леса и посадке новых деревьев уже не начнутся (через пару недель сажать деревья уже будет поздно), то древесина так и будет дальше гнить, как минимум, до весны.
В подтверждение свои слов журналист опубликовал у себя в Facebook короткое видео, на котором хорошо видно сгоревший лес. Также видно, что никаких работ никто не ведет.
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