Журналист: баннер президента о высадке деревьев на фоне сгоревшего леса выглядит, как издевательство

Вся страна говорила о масштабных лесных пожарах в Луганской области позапрошлым летом. И вот теперь, оказывается, сгоревший мертвый лес до сих пор так и стоит брошенный. И к его уборке и восстановлению за полтора года даже не приступили. Все стоит брошенным. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает известный украинский журналист, блогер и телеведущий Денис Казанский.

Сгоревший лес Фото: Фейсбук Дениса Казанского

Журналист отмечает, если обгоревшие деревья спилить сразу, они еще могут быть использованы в промышленности, но, если их долго не убирать, то в стволах заводятся жуки, которые уничтожают древесину. А затем эта напасть перекидывается уже на живые и здоровые деревья. Но руководству ОВГА на это, видимо, плевать, нет времени и желания всем этим заниматься. Поскольку, до зимы работы по ликвидации выгоревшего леса и посадке новых деревьев уже не начнутся (через пару недель сажать деревья уже будет поздно), то древесина так и будет дальше гнить, как минимум, до весны.

"О том, чтобы высаживать новые деревья взамен сгоревших, речи тем более нет. Как издевательство, у мертвого леса стоит баннер, рекламирующий инициативу президента по высадке деревьев. Но пока реализация этой инициативы зависит от нынешних чиновников, деревья не садят, а уничтожают. Очень жаль луганский лес", – отметил Денис Казанский.

В подтверждение свои слов журналист опубликовал у себя в Facebook короткое видео, на котором хорошо видно сгоревший лес. Также видно, что никаких работ никто не ведет.

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