Казанский: трагедия в городке Червонопартизанск, который под контролем «ЛНР», это только начало

Трагедия, когда вследствие обрыва канала лифта погибло 9 горняков в оккупированном Червонопартизанске – это следствие оккупации и начало целой череды несчастных случаев, которые могут произойти в скором будущем. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал известный донецкий блогер и журналист Денис Казанский.

Трагедия на шахте в Червонопартизанске Фото: Фейсбук Дениса Казанского

Он отмечает, вчера появилась новость о том, что в небольшом городке Червонопартизанск, который находится в оккупации и полностью контролируется боевиками "ЛНР", на шахте "Красный партизан" оборвался канат, который поднимал огромный лифт с горняками. В нем находилось 25 человек. 9 из них не выжили.

Денис Казанский считает, что упадок угольной отрасли в ОРДЛО – это первопричина того, что произошло. Упадок этот есть прямым следствием оккупации, которую 7 лет назад начала Москва. По словам журналиста, еще можно отнестись с пониманием, когда трагедии на шахтах происходят в результате внезапного выброса метана или породы в забое. Это действительно очень сложно предотвратить. В данном же случае, уверен журналист, горняки погибли из-за износа оборудования. Страна-оккупант просто выжимает последние соки из украинских шахт, не вкладывая ни копейки в их развитие и ремонт.

"Конечно, такой подход не мог не привести к трагическим последствиям. И это, видимо, только начало…", — написал Денис Казанский.

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