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Журнал Time выпустил обложку с Байденом и Путиным перед их встречей

Саммит двух лидеров должен состояться 16 июня в Женеве

сегодня, 16:55
Автор:

Елизавета Черных

Знаменитый американский еженедельник Time выпустил символическую обложку накануне встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на Telegram-канал "Карточный домик".

Журнал Time выпустил обложку с Байденом и Путиным перед их встречей

Журнал Time - фото из открытых источников

На обложке изображен американский государственный глава в солнцезащитных очках. В зеркальном отражении аксессуара виднеется двойное изображение главы Кремля. 

Отмечается, что таким способом авторы идеи как бы противопоставляют личности лидеров двух мировых сверхдержав. Не удивительно, что новая обложка журнала уже вызвала обсуждение в международном сообществе. 

Журнал Time выпустил обложку с Байденом и Путиным перед их встречей - фото 2

Напомним, что в среду, 16 июня, в Женеве должна пройти встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Ввиду этого, издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы оценить действия Украины, для которой этот саммит имеет большое значение. 

Политолог Кирилл Сазонов напоминает, что Украина не принимает участие во встрече президентов США и РФ. Так что как-то серьезно влиять на подготовку саммита мы не можем. В то же время, подчеркивает он, мы должны всю нашу внешнюю политику выстраивать таким образом, чтобы иметь сильных и активных союзников. Со слов эксперта, то, что мы годами пытались приобрести таких союзников с помощью красивых слов о демократии, европейском курсе и реформах — было большой ошибкой. В геополитике и международной экономике красивые слова — не валюта. Роль играют исключительно интересы и деньги.

В материале нашего издания также можно прочитать, какой будет встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина в ракурсе войны на востоке Украины. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/abroad/time-vyipustil-simvolicheskuyu-oblozhku-z-bajdenom-i-putinyim-pered-ih-sammitom.htm
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