Жизнь в Херсонской области: обстрелы, террор, похищение, гуманитарный кризис

По информации Херсонской областной администрации, в настоящее время мобильная связь и интернет в области есть, но с перебоями, работают POS-терминалы. Почти во всех общинах есть электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение.



Фото Телеграм Херсонская ОВА

В Херсонском районе оккупанты похитили заместителя сельского головы Родионова Е.А. Чернобаевская ТГ. Сельский председатель Дударь И.М. находится в больнице в тяжелом состоянии со 2 мая, его жилье обыскали россияне.

В этот день они захватили помещение Чернобыевского сельского совета, не пустили работников, повесили флаг россии и сломали сейфы в сельсовете, проводили там обыск и допрос чиновников. В настоящее время связь с общиной отсутствует, местонахождение похищенного неизвестно. Со Станиславской сельской ТГ тоже нет связи

В Великокопановской сельской ТГ создана комендатура России и введен комендантский час.

На территории Белозерской поселковой ТГ в результате обстрелов разрушены 15 домов в с. Надеждовка, нет света в Таврическом, там фиксируют разрушение, в Правдино частично разрушен детский сад, в с. Томина Балка разрушены семь частных домов. Нет света и воды в поселках Восточное и Загоряновка, электроснабжение – в Богдановке, Петровке. В Великоалександровской ТГ продолжаются боевые действия, есть раненые и разрушенные дома, коммуникации работают частично.

На территории Высокопольской поселковой ТГ отсутствует электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение. На территориях продолжаются бои. Необходима срочная эвакуация гражданских, в обществе гуманитарный кризис с продуктами и лекарствами. Местные идут пешком и эвакуируются автомобили к границам Днепропетровской области. Уже эвакуировались 2100 человек из Высокополья, Архангельского, Княжевки. Админздания разрушены. Нужен зеленый коридор.

В течение суток продолжались обстрелы по домам, пострадали среди гражданского населения. Крестьяне хотели выйти с территории, где идут бои из-за блокпостов, но оккупанты не разрешили.



В Княжеце россияне применяют тяжелое оружие, уничтожили большую часть домов. Обстреливают Высокополье и Нововознесенское. Там немало разрушены дома, оккупанты забирают у людей авто, выгоняют из жилья, проводят террор местных.



Не лучше ситуация в Калиновской поселковой ТГ, там полтора месяца в селах нет воды и света, в домах поселились оккупанты, не позволяющие доставлять гуманитраную помощь.



Обстреливают оккупанты и территорию Нововоронцовской поселковой ТГ, нет света и воды в поселках: Миролюбовка, Крещеновка, Трудолюбовка, Шевченковка, Любимовка, Осокоровка, Золотая Балка. В Любимовке нет газа, света, воды, острая потребность в медикаментах. В Осокоровке и Нововоронцовке враг обстреливает дома и инфраструктуру. Местные прячутся в бомбоубежищах и подвалах.

Во всех населенных пунктах есть проблемы с наличием лекарства. Гуманитарных коридоров враг не дает открыть, частный транспорт блокпосты не пропускают.



Пока есть возможность люди эвакуируются из Новоалександровской деревенской ТГ. Нет света и воды в степных селах, как Петропавловка, Червоное, Беляевка, Украинка (территория занята оккупантами), есть проблемы с доставкой продуктов, не хватает лекарств.



Полностью оккупированы: Новорайское, Костырко и Степное. Поселок Максима Горького обстреливали, частично разрушены школу и админздание бывшего сельского совета, после обстрелов в частных домах выбиты стекла. Нужна гуманитарная помощь.

В Бургунском старостинском округе оккупанты ограбили полицейскую станцию, бывших воинов АТО угнали. Гуманитарная помощь не подвозится в округ.



В Геническом районе ситуация с доставкой продуктов, выплатой пенсий и коммуникациями более или менее стабильна. В Скадовском районе у всех общин критическая ситуация с медикаментами. Оккупанты терроризируют местное население и готовятся к 9 мая.

В Голопристанской ТГ оккупанты похитили городского голову Александра Бабича и других жителей общины, их держат в плену, местонахождение неизвестно.

В Мирненском ТГ гуманитарный кризис с продуктами питания и медикаментами, два месяца нет завоза лекарств. В Каховском районе ситуация более-менее стабильна, люди могут выехать с территорий на подконтрольные украинскому правительству.

Как сообщал портал, какой может быть худший сценарий в войне с россией и чем она может завершиться.



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