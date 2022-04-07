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Жизнь под обстрелами: этнографическому комплексу в Киевском районе нужна помощь в содержании животных

На содержании комплекса в Киево-Святошинском районе овцы, еноты, муфлоны и разные птицы

7 апреля 2022, 17:50
Автор:

Козлова Альбіна
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В селе Бузова, в Киево-Святошинском районе, расположен Этнографический комплекс "Украинское село". Заведение находилось под оккупацией россиян 31 день, до 1 апреля, когда ВСУ и местная терроборона освободили его от оккупантов.

Жизнь под обстрелами: этнографическому комплексу в Киевском районе нужна помощь в содержании животных

Фото Фейсбук Этнографический комплекс "Украинское село"

Этнографический комплекс оказался на одной из фронтовых линий. Больше месяца были тяжелые бои между оккупантами и украинскими военными. Сначала поселки в этом районе оккупант осаждал, но позже враги ворвались на территорию комплекса и ограбили его.

С 24 февраля оккупанты хаотически обстреливали село из градов. С 27 февраля в комплексе исчезла электроэнергия из-за повреждений высоковольтной сети рядом с селом. Вражеская колонна техники подошла вплотную к Бузовой 28 февраля.

"В нашем заведении на этот день насчитывалось до 100 человек: персонал, гости, приехавшие из Киева на пересидку первых дней войны, жители окрестных дач, люди, которых война встретила в дороге и которые не могли уже проехать в свои дома. Самой главной задачей перед нами было — спасение людей: всех разместили в подвальном помещении одного из корпусов, готовили еду в котле, мололи зерно на муку, пекли хлеб в печи, и тому подобное", — говорится в сообщении.

Эвакуация граждан с территории комплекса началась с 6 марта. Люди выезжали машинами через поля. Вывезли также персонал, в заведении остался один работник для контроля за территорией.

Российские оккупанты разграбили продукты и напитки из ресторана и складов. "Подарки" от врага прилетали в зону отдыха комплекса. Есть повреждения построек на территории, выбиты окна.

"Но самое ценное, что у нас есть – музейная этнографическая коллекция уцелела, чудом и, пожалуй, своей возрастной энергетикой и важностью для будущих поколений, осталась нетронута врагом", – говорят представители заведения.

На территории заведения есть небольшой зверинец с животными и птицами. Животные уцелели. Однако кормов нет, волонтеры смогли передать после освобождения села несколько мешков овощей и тюки сена. Все время в оккупации и пока шли бои о них заботился работник, было трудно с водой и кормами, а выходить за территорию – опасно.

Сейчас в село вернулись работники комплекса для лучшего ухода за животными. За все время, с 24 февраля по 5 апреля, в зверинце родились малыши: муфлоны, ягненок, еноты, козлёнок. В комплексе еще не восстановлено электроснабжение, к тому же окружающая инфраструктура жизнедеятельности поселков разрушена оккупантами.

Поэтому руководство комплекса просит волонтеров и небезразличных помочь содержать животных. Реквизиты для получения помощи предоставила директор этнографического комплекса "Украинское село" Екатерина Тимошенко, они опубликованы на странице комплекса в Фейсбуке.

Как сообщал портал, Экопарк "Ковалевка" в Полтавской области принимает эвакуированных животных из Харькова.

Фото животных и птиц из зверинца / Фейсбук Этнографический комплекс

Жизнь под обстрелами: этнографическому комплексу в Киевском районе нужна помощь в содержании животных - фото 2
Жизнь под обстрелами: этнографическому комплексу в Киевском районе нужна помощь в содержании животных - фото 3
Жизнь под обстрелами: этнографическому комплексу в Киевском районе нужна помощь в содержании животных - фото 4
Жизнь под обстрелами: этнографическому комплексу в Киевском районе нужна помощь в содержании животных - фото 5



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Источник: https://www.facebook.com/Ukrselo/posts/7178366132234882
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