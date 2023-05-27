Жизнь длиной в век: 102-британка раскрыла секреты долголетия

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Daily Star.
Джойс Джекман. Фото The Daily Star
Сотрудникам дома людей преклонного возраста, пенсионерка рассказала как прожить жизнь, длиной — более 100 лет. По ее словам, для этого необходими три ингредиента: "шоколад, хороший секс и вино", которые жизненно необходимы для долголетия. Сегодня Джойс еще может разгадывать кроссворды, читать прессу и развлекать персонал заведения, где она проживает – своим юмором.
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Поздравить долгожительницу пришли и ее родные. Все вместе ели праздничный торт и выпили немного игристого, отмечают сотрудники дома-интерната для уважаемых людей. Джойс была настолько счастлива в этот день, что не хотела, чтобы праздник заканчивался, добавляют они.
Джойс пережила своего мужа Теренса Джекмана, детей у супругов не было. Треть жизни, женщина работала в кондитерской. А во время Второй мировой вступила в ряды Королевских военно-воздушных сил.
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