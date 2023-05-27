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Жизнь длиной в век: 102-британка раскрыла секреты долголетия

Джойс Джекман, проживающая в доме-интернате Сильверспрингс в Торрингтоне, 9 мая отметила свой 102-й день рождения

27 мая 2023, 23:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Daily Star.

Жизнь длиной в век: 102-британка раскрыла секреты долголетия

Джойс Джекман. Фото The Daily Star

Сотрудникам дома людей преклонного возраста, пенсионерка рассказала как прожить жизнь, длиной — более 100 лет. По ее словам, для этого необходими три ингредиента: "шоколад, хороший секс и вино", которые жизненно необходимы для долголетия. Сегодня Джойс еще может разгадывать кроссворды, читать прессу и развлекать персонал заведения, где она проживает – своим юмором.


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"Джойс – любимая жительница дома – она всегда смешит нас своим фантастическим чувством юмора и взглядом на жизнь. Было прекрасно быть частью ее особого дня", – отметила Джоанн Рикс, домашний менеджер Сильверспрингс.

Поздравить долгожительницу пришли и ее родные. Все вместе ели праздничный торт и выпили немного игристого, отмечают сотрудники дома-интерната для уважаемых людей. Джойс была настолько счастлива в этот день, что не хотела, чтобы праздник заканчивался, добавляют они.

"Мы имели честь поднять бокал хереса за невероятную жизнь Джойс и считаем честью иметь ее частью нашей семьи Сильверспрингс", — отметила Джоанн Рикс.

Джойс пережила своего мужа Теренса Джекмана, детей у супругов не было. Треть жизни, женщина работала в кондитерской. А во время Второй мировой вступила в ряды Королевских военно-воздушных сил.

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