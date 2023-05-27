Жизнь длиной в век: 102-британка раскрыла секреты долголетия

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Daily Star.



Джойс Джекман. Фото The Daily Star

Сотрудникам дома людей преклонного возраста, пенсионерка рассказала как прожить жизнь, длиной — более 100 лет. По ее словам, для этого необходими три ингредиента: "шоколад, хороший секс и вино", которые жизненно необходимы для долголетия. Сегодня Джойс еще может разгадывать кроссворды, читать прессу и развлекать персонал заведения, где она проживает – своим юмором.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Джойс – любимая жительница дома – она всегда смешит нас своим фантастическим чувством юмора и взглядом на жизнь. Было прекрасно быть частью ее особого дня", – отметила Джоанн Рикс, домашний менеджер Сильверспрингс.

Поздравить долгожительницу пришли и ее родные. Все вместе ели праздничный торт и выпили немного игристого, отмечают сотрудники дома-интерната для уважаемых людей. Джойс была настолько счастлива в этот день, что не хотела, чтобы праздник заканчивался, добавляют они.

"Мы имели честь поднять бокал хереса за невероятную жизнь Джойс и считаем честью иметь ее частью нашей семьи Сильверспрингс", — отметила Джоанн Рикс.

Джойс пережила своего мужа Теренса Джекмана, детей у супругов не было. Треть жизни, женщина работала в кондитерской. А во время Второй мировой вступила в ряды Королевских военно-воздушных сил.

Читайте на сайте "Комментарии", — В столице на актрису "Сватов" Анну Кошмал напали неизвестные: девушку пытались достать из автомобиля Дорогой домой украинская телезвезда Анна Кошмал едва не стала жертвой неуравновешенных мужчин. Те пытались разбить стекло в ее машине и начали угрожать.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Звезду бразильских сериалов нашли мертвым, в сундуке под землей В Бразилии нашли тело известного актера Джефферсона Мачадо. Его искали с января этого года.