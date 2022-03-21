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Животные и война: как украинским зоопаркам помогают иностранные коллеги

Зоопарки Великобритании организуют передачу гуманитарной помощи животным

сегодня, 16:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Два зоопарка из Великобритании присоединились к сбору помощи для украинских зоопарков, которые в связи с войной на территории нашего государства оказались в бедственном положении. Заведения собирают средства от продажи билетов, прибыль от работы магазинов, ресторанов и передают их на покупку гуманитарной помощи. Это зоопарк Пейнтона в Девоне и зоопарк Ньюквей в Корнуолле.

Животные и война: как украинским зоопаркам помогают иностранные коллеги

Одесский зоопарк, фото Фейсбук

Об этом сообщил гендиректор Wild Planet Trust Деннис Флинн, владеющий заведениями, передает BBC. Гуманитарную помощь передадут зоопаркам из Харькова, Киева и Николаева.

Народная депутат Юлия Овчинникова на днях пообщалась с европарламентариями по вопросам защиты животных в условиях войны в Украине. Те пообещали организовать гуманитарную помощь и обратиться в международные организации и фонды по разработке программ сохранения, восстановления биоразнообразия, улучшения состояния окружающей среды в Украине после завершения войны.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков сообщил, что зоопарковое сообщество Украины всесторонне обсуждало возможность и целесообразность эвакуации зоопарков. После оценки рисков пришли к выводу, что реальные риски и опасности эвакуации зоопарков Украины намного превышают риски, которые возникнут, если оставить животных на местах. В Одесском зоопарке есть корма, коллектив выходит на работу, помогают горожане и волонтеры.

В пятницу, 19 марта, Одесский зоопарк получил гуманитарную помощь от зоопарков Европы в виде сухих кормов для разных групп животных, ветеринарных препаратов. Передали ее зоопарки Праги, Берлина, Варшавы, Таллинна, доставили украинские волонтеры. Помогают зоопарку и небезразличные граждане, делая благотворительные взносы. Заведение принимает животных на временное содержание от выезжающих граждан.

Приютам для животных и зоопаркам в Украине помощь оказывают и общественные организации, волонтеры, зоозащитники из-за границы. На прошлой неделе "Приют диких животных" эвакуировал в Польшу тигра и тигрицу, два льва, шесть песцов, шесть кошек, три енота и две собаки. Животных привезли в Познанский зоопарк, оттуда их перевезут в другие заведения.

Ранее мы сообщали, какая ситуация в Николаевском зоопарке.


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-devon-60794037
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