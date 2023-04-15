Жителям каких областей не рекомендуют посещать кладбища на Пасху

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий призвали жителей деоккупированных территорий во время Пасхальных праздников отказаться от традиционного посещения кладбищ из-за минной опасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении министерства в Telegram.

Посещение кладбищ на Пасху. Фото: из открытых источников

В министерстве отмечают, что освобожденные территории Киевщины, Житомирщины, Херсонщины, Харьковщины, Николаевщины, Запорожья, Донетчины, Сумщины, Черниговщины кое-где до сих пор остаются заминированными.

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"Минреинтеграции призывает жителей ДОТ быть очень внимательными и осторожными во время Пасхальных праздников. В этом году отказаться от традиционного посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий. Не посещать леса, поля, берега водоемов, не съезжать и не выходить на обочины дорог, где шли бои и находился враг", — сказано в сообщении.

Отметим, Нацполиция усилит меры безопасности на Пасхальные праздники. Следить за порядком будут более 20 тыс. правоохранителей.

Патрули будут располагаться ближе к местам проведения богослужений и других скоплений людей с целью оперативного реагирования на опасные ситуации. Возле церквей и храмов будут работать взрывотехники и кинологи.

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