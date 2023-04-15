Жителям каких областей не рекомендуют посещать кладбища на Пасху

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Кравцев Сергей
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий призвали жителей деоккупированных территорий во время Пасхальных праздников отказаться от традиционного посещения кладбищ из-за минной опасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении министерства в Telegram.
Посещение кладбищ на Пасху. Фото: из открытых источников
В министерстве отмечают, что освобожденные территории Киевщины, Житомирщины, Херсонщины, Харьковщины, Николаевщины, Запорожья, Донетчины, Сумщины, Черниговщины кое-где до сих пор остаются заминированными.
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Отметим, Нацполиция усилит меры безопасности на Пасхальные праздники. Следить за порядком будут более 20 тыс. правоохранителей.
Патрули будут располагаться ближе к местам проведения богослужений и других скоплений людей с целью оперативного реагирования на опасные ситуации. Возле церквей и храмов будут работать взрывотехники и кинологи.
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