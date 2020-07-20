Жители столичной Воздвиженки требуют остановить застройку Подола

Фото: lifekiev.com

Община микрорайона Воздвиженка и ОСН "Уличный комитет "Воздвиженка" обратились с открытым письмом к мэру Киева, а также к будущим кандидатам на этот пост. Они требуют остановить застройку Подола, которая может уничтожить исторический облик старинного района столицы. Текст письма оказался в распоряжении "Комментариев".

Жители Воздвиженки уверяют, что не один год вынуждены бороться с застройщиками, которые разрушают архитектурный облик Подола. Работы которые проводятся в микрорайоне, по мнению местных, могут разрушить знаменитые киевские холмы. Ранее люди выходили на акции и пикеты, но проблема так и не была решена. Теперь они решили обратиться к городскому голове Виталию Кличко, а также всем потенциальным кандидатам на пост мэра Киева.

"В 2014 году мы столкнулись с своевольной застройкой нашего района компаниями Максима Микитася, а именно строительством ЖК "Подол Град". Вместо объектов социальной инфраструктуры и вместо паркинга жители "Воздвиженки" уже получили высотную застройку, что нарушает кучу законодательных и строительных норм. Например, согласно заключению МЧС Украины, этот объект является пожароопасным, поскольку строительные материалы не являются устойчивыми к огню, а расстояние между объектами не позволяет проехать пожарной машине", - жалуются жильцы Воздвиженки.

Уже сейчас попасть на воздвиженку в час пик невозможно из-за тесной застройки и большого количества машин.

"Застройщик солгал нам и новым инвесторам о якобы построении дополнительного выезда из "Воздвиженки". Этот выезд даже не был запроектирован. В 2017 к проблемной застройке "Подол Град" добавился еще и проект "Подол Град Винтаж". В 2018 году жители "Воздвиженки" и исторического Подола начали противостоять незаконным попыткам застройщика сначала компаний Максима Микитася, а затем "Едельбург девеломпент" построить очередной многоэтажный жилой комплекс "Подол Град Винтаж" по адресу Вознесенский спуск, 28-30. Этот жилой комплекс возводится с нарушениями строительного законодательства и санитарных норм и правил, о чем существуют многочисленные решения компетентных органов, которые, к сожалению, не выполняются", - говорится в письме.

Обустраивать придомовые территории на Воздвиженке люди также вынуждены были сами.

"Жители "Воздвиженки" отстаивают сквер на площади Искусств в центре "Воздвиженки". Этот сквер находится на участке земли, которая была передана в аренду застройщику, однако им использовалась только для складирования строительного мусора. Сейчас в Киевсовете зарегистрированы проекты решений, направленных на то, чтобы договор аренды с застройщиком был прекращен, а также Киевсовет проголосовал за создание зеленой зоны на этом участке. Мы готовы самостоятельно организовать сквер на территории микрорайона. Кроме этого жители микрорайона "Воздвиженка" провели работы по восстановлению и высадке фруктового сада, который исторически существовал на участке, где, согласно планам застройщика, должен будет разместиться бизнес-центр, совмещенный с жилой застройкой "Подол Град Винтаж"", - говорят жители близлежащих домов.

Чтобы защитить свои интересы жители микрорайона создали орган самоорганизации населения "Уличный комитет "Воздвиженка".

"Нас не пугают псевдо-акции в поддержку строительства ЖК "Подол Град Винтаж" и фейковые обвинения в рейдерстве. Для того, чтобы убедиться, в чем и где правда мы просто приглашаем вас изучить ситуацию самостоятельно и посетить наш район. Здесь еще можно создать относительно комфортные условия для киевлян и сохранить дух исторического Подола, но можно и получить очередную достопримечательность строительного беспорядка и произвола в Киеве начала двухтысячных годов. Выбор за нами и Вами!" - обратились жители Воздвиженки к Кличко и будущим кандидатам.



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