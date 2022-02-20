Жителей ОРДЛО предупредили о записи их телефонных разговоров и фиксации действий в соцсетях, - омбудсмен

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Жители временно оккупированных территорий получают смс-сообщения с текстом, где указывается, что их телефонные разговоры будут записываться, а действия в соцсетях фиксироваться, в частности, частные сообщения в мессенджере Facebook. Об этом написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Тайна частных разговоров и переписка обеспечивается законами Украины и положениями статей 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В этих статьях указано, что любой человек имеет право на конфиденциальность, право передавать информацию и идеи без внешнего вмешательства.

Потому омбудсмен призвала международное сообщество реагировать на эти нарушения законных прав украинцев на территории ОРДЛО. Также она призвала операторов мобильной связи обеспечить покрытием территорию Луганской области, что не подконтрольна украинскому правительству, где вроде как отключили мобильный интернет.

Кроме того, Людмила Денисова отметила, что получила информацию об угрозах жителям ОРДЛО за неявку в так называемые военкоматы псевдореспублик, сообщая, что их будут привлекать к уголовной ответственности. По ее словам, люди фактически стали заложниками незаконных вооруженных формирований.

В частности, этнических греков-мужчин из села Стила в Донецкой области представители "администрации ДНР" в принудительном порядке вывозят из их жилищ якобы для участия в военных действиях. Поэтому жители обратились к послу Греции в Украине.

Омбудсмен отмечает, что принудительная мобилизация населения является нарушением статьи 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Как сообщал портал "Комментарии", мужчинам в Донецке присылают сообщения с призывом мобилизоваться в военные формирования псевдореспублик. В тексте говорится о вероятной войне и необходимости защищать их дома. Также в ОРДЛО организовали эвакуацию населения.



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