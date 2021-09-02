Жилищные субсидии в Украине: кому не назначат и что изменится с сентября

В Украине ужесточают правила получения жилищных субсидий. Кабмин принял такое решение из-за того, что многие люди несколько лет не обновляли информацию о себе. Об этом сообщают в Минсоцполитики.

Жилищные субсидии, фото из открытых источников

Выплаты не назначают, если:

— площадь квартиры превышает 130 кв.м., а дома — 230 кв.м;

— осуществлялась единовременная покупка на сумму свыше 50 тыс. грн;

— доходы от депозитов и дивидентов — более 50 тыс. грн;

— наличие автомобиля, не старше 15 лет;

— задолженность по алиментам или оплате коммунальных услуг более чем за три месяца.

Правительство приняло постановление, которое обеспечивает применение увеличенных социальных норм для расчета субсидии на коммунальные услуги жителям тех регионов, что окажутся в "красной зоне" карантина.

Весной прошлого года, когда вводился карантин, нормативы на жилищно-коммунальные услуги, в частности на электроэнергию, газ для приготовления пищи, подогрев воды, были увеличены на 50%. Эта норма вводили для поддержки населения, ведь люди находились дома и, соответственно, тратя несколько больше ресурсов, а доходы при этом сокращались.

Ранее "Комментарии" сообщали, что чиновники Министерства энергетики и угольной промышленности (Минэнерго) Украина наладили масштабную коррупционную схему, которая за три года нанесла ущерб государству почти 1,5 млрд грн. После аудита правоохранители провели 47 обысков по всей Украине. Следственные действия велись в Минэнерго, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и в 37 облгазах, а также по месту жительства бывших высокопоставленных чиновников министерства.

Компенсировать рост цен на коммуналку власти обещали за счет субсидий. С 1 мая в Украине стартовало переназначение субсидий. Денежная государственная помощь стала адресной. Из-за новых правил украинцы во время пандемии коронавируса вынуждены были стоять в очередях для переоформления субсидий, а те, кто имел на депозите 56 750 грн, потеряли возможность оформить госпомощь. Кабмин снова изменил правила и упростил оформление субсидий, но для некоторых украинцев ничего не изменилось: чтобы переоформить субсидию, в очередь записывают через два месяца.



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