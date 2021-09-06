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Жилищные субсидии в Украине: кому назначат на следующий период без лишних обращений

Органы соцзащиты населения осуществляют самостоятельно расчет субсидии на следующий период без обращений граждан

сегодня, 13:20
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине уже существенно похолодало. Хотя пока в помещениях температура воздуха комфортная, совсем скоро придется включать отопление. Поэтому, получателям субсидий следует знать, что субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения до конца отопительного сезона. Пособие рассчитывается на отопительный сезон с 1 октября по 30 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе Минсоцполитики.

Жилищные субсидии в Украине: кому назначат на следующий период без лишних обращений

Жилищные субсидии, фото с открытых источников

Для домохозяйств с индивидуальным отоплением субсидия рассчитывается на отопительный сезон с 16 октября по 15 апреля включительно. Оформить субсидии можно онлайн на сайте Минсоцполитики. Для этого нужно заполнить документы для назначения субсидии и распечатать при необходимости, направить документы в электронном виде на предварительное рассмотрение.

После окончания срока получения субсидии органы соцзащиты осуществляют самостоятельно перерасчет субсидии на следующий период без обращений граждан.

Однако это не касается семей, в составе которых есть лица, у которых по информации ДФС, Пенсионного фонда Украины вообще отсутствуют доходы или они получали среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной зарплаты, действующей на данный период, они не оплатили единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование в размере не менее минимального, суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии; внутренне перемещенные лица; лица, члены семьи которых не зарегистрированы по адресу домохозяйства; лица-арендаторы жилых домов; лица, зарегистрированные в жилом доме, но фактически там не проживают.

Недавно портал "Комментарии" писал о ж итлови субсидии в Украине: кому не назначат и что изменится с сентября . Ранее также сообщалось, что чиновники Министерства энергетики и угольной промышленности (Минэнерго) Украина наладили масштабную коррупционную схему , которая за три года нанесла ущерб государству почти 1,5 млрд грн. После аудита правоохранители провели 47 обысков по всей Украине. Следственные действия велись в Минэнерго, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и в 37 облгазах, а также по месту жительства бывших высокопоставленных чиновников министерства.



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Источник: https://www.msp.gov.ua/news/16215.html
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