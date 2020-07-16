Жертвы коронавируса: сколько еще украинцев заболело

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Виолетта Комаровская
Вспышка коронавируса в Украине пока не угасает. За сутки количество инфицированных COVID-19 выросло на 848 человек. Общее количество заболевших достигло 56 455 человек. Об этом говорится в утренней сводке Министерства здравоохранения.
Почти две сотни новых больных выявили за день во Львовской области. Там темпы распространения коронавируса замедлить пока никак не удается. Так же как и в Киеве. Здесь еще 116 новых случаев COVID-19. И впервые за несколько дней сегодня нет ни единого региона, где бы количество пациентов не увеличилось. По одному инфицированному прибавилось в Кировоградской, Херсонской и Луганской областях.
В регионах сейчас ситуация с коронавирусом выглядит следующим образом:
Львовская область - 7622 случая (+197);
г. Киев - 6613 случаев (+116);
Черновицкая область - 5232 случая (+24);
Ровенская область - 4852 случая (+70);
Закарпатская область - 4166 случаев (+54);
Ивано-Франковская область - 3242 случая (+64);
Волынская область - 3147 случаев (+30);
Киевская область - 3144 случая (+16);
Харьковская область - 2845 случаев (+58);
Одесская область - 2375 случаев (+61);
Тернопольская область - 2337 случаев (+45);
Винницкая область - 2221 случай (+27);
Житомирская область - 1569 случаев (+19);
Днепропетровская область - 1163 случая (+8);
Хмельницкая область - 930 случаев (+8);
Черкасская область - 783 случая (+12);
Донецкая область - 776 случаев (+9);
Кировоградская область - 675 случаев (+1);
Запорожская область - 642 случая (+11);
Черниговская область - 628 случаев (+4);
Николаевская область - 498 случаев (+4);
Сумская область - 348 случаев (+2);
Полтавская область - 343 случая (+6);
Херсонская область - 206 случаев (+1);
Луганская область - 98 случаев (+1);
Следует отметить, что половина всех инфицированных с начала вспышки в Украине уже смогла коронавирус победить. За сутки тех, кто выздоровел, стало больше на 800 человек.
А вот погибли из-за осложнений коронавируса еще 18 украинцев. Число умерших, таким образом, выросло до 1445 человек.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему не все люди заражаются коронавирусом, даже если контактируют с инфицированными.
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