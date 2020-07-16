Жертвы коронавируса: сколько еще украинцев заболело

Вспышка коронавируса в Украине пока не угасает. За сутки количество инфицированных COVID-19 выросло на 848 человек. Общее количество заболевших достигло 56 455 человек. Об этом говорится в утренней сводке Министерства здравоохранения.

Почти две сотни новых больных выявили за день во Львовской области. Там темпы распространения коронавируса замедлить пока никак не удается. Так же как и в Киеве. Здесь еще 116 новых случаев COVID-19. И впервые за несколько дней сегодня нет ни единого региона, где бы количество пациентов не увеличилось. По одному инфицированному прибавилось в Кировоградской, Херсонской и Луганской областях.

В регионах сейчас ситуация с коронавирусом выглядит следующим образом:

Львовская область - 7622 случая (+197);



г. Киев - 6613 случаев (+116);

Черновицкая область - 5232 случая (+24);

Ровенская область - 4852 случая (+70);

Закарпатская область - 4166 случаев (+54);

Ивано-Франковская область - 3242 случая (+64);

Волынская область - 3147 случаев (+30);



Киевская область - 3144 случая (+16);

Харьковская область - 2845 случаев (+58);

Одесская область - 2375 случаев (+61);



Тернопольская область - 2337 случаев (+45);

Винницкая область - 2221 случай (+27);

Житомирская область - 1569 случаев (+19);

Днепропетровская область - 1163 случая (+8);

Хмельницкая область - 930 случаев (+8);

Черкасская область - 783 случая (+12);



Донецкая область - 776 случаев (+9);

Кировоградская область - 675 случаев (+1);

Запорожская область - 642 случая (+11);

Черниговская область - 628 случаев (+4);

Николаевская область - 498 случаев (+4);

Сумская область - 348 случаев (+2);



Полтавская область - 343 случая (+6);

Херсонская область - 206 случаев (+1);

Луганская область - 98 случаев (+1);

Следует отметить, что половина всех инфицированных с начала вспышки в Украине уже смогла коронавирус победить. За сутки тех, кто выздоровел, стало больше на 800 человек.

А вот погибли из-за осложнений коронавируса еще 18 украинцев. Число умерших, таким образом, выросло до 1445 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему не все люди заражаются коронавирусом, даже если контактируют с инфицированными.

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