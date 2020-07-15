Жертвы коронавируса: количество больных резко увеличилось

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Виолетта Комаровская
Число больных коронавирусом в Украине резко пошло вверх. Несколько дней подряд их за сутки прибавлялось около шестисот. Сегодня же в Минздраве отчитались - по всей Украине выявили 836 случаев инфицирования. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 55 607 человек.
Наиболее поражены коронавирусом сейчас Львовская область и Киев. И пока подвижек в сторону улучшения ситуации нет. За сутки здесь снова обнаружили больше всего новых случаев COVID-19. Во Львовской области таких - 171. В Киеве - 147. К слову, ни единого нового пациента с коронавирусом за вчера не появилось только лишь в Кировоградской области.
В регионах ситуация сейчас выглядит так:
Львовская область - 7425 случаев (+171);
г. Киев - 6497 случаев (+147);
Черновицкая область - 5208 случаев (+24);
Ровенская область - 4782 случая (+42);
Закарпатская область - 4112 случаев (+57);
Ивано-Франковская область - 3178 случаев (+51);
Киевская область - 3128 случаев (+38);
Волынская область - 3117 случаев (+37);
Харьковская область - 2787 случаев (+64);
Одесская область - 2314 случаев (+56);
Тернопольская область - 2292 случая (+16);
Винницкая область - 2194 случая (+46);
Житомирская область - 1550 случаев (+8);
Днепропетровская область - 1155 случаев (+9);
Хмельницкая область - 922 случая (+13);
Черкасская область - 771 случай (+16);
Донецкая область - 767 случаев (+2);
Кировоградская область - 674 случая (+0);
Запорожская область - 631 случай (+9);
Черниговская область - 624 случая (+12);
Николаевская область - 494 случая (+7);
Сумская область - 346 случаев (+5);
Полтавская область - 337 случаев (+3);
Херсонская область - 205 случаев (+1);
Луганская область - 97 случаев (+2);
Стоит отметить, что вверх резко пошло и число тех, кто выздоровел. Их стало больше еще на 977 человек. А общее число победивших коронавирус уже достигает 28 131 человека, а это приблизительно половина всех инфицированных в Украине.
В то же время, умерли от коронавируса еще 15 человек. В общем, COVID-19 унес жизни 1427 пациентов.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в США у животных обнаружили бубонную чуму, которая может передаваться человеку.
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