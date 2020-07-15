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Жертвы коронавируса: количество больных резко увеличилось

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили во Львовской области и Киеве

сегодня, 09:42
Автор:

Виолетта Комаровская
Жертвы коронавируса: количество больных резко увеличилось

Число больных коронавирусом в Украине резко пошло вверх. Несколько дней подряд их за сутки прибавлялось около шестисот. Сегодня же в Минздраве отчитались - по всей Украине выявили 836 случаев инфицирования. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 55 607 человек. 

Наиболее поражены коронавирусом сейчас Львовская область и Киев. И пока подвижек в сторону улучшения ситуации нет. За сутки здесь снова обнаружили больше всего новых случаев COVID-19. Во Львовской области таких - 171. В Киеве - 147. К слову, ни единого нового пациента с коронавирусом за вчера не появилось только лишь в Кировоградской области.

В регионах ситуация сейчас выглядит так: 

Львовская область - 7425 случаев (+171); 

г. Киев - 6497 случаев (+147)

Черновицкая область - 5208 случаев (+24)

Ровенская область - 4782 случая (+42);

Закарпатская область - 4112 случаев (+57);

Ивано-Франковская область - 3178 случаев (+51);

Киевская область - 3128 случаев (+38);

Волынская область - 3117 случаев (+37)

Харьковская область - 2787 случаев (+64)

Одесская область - 2314 случаев (+56);

Тернопольская область - 2292 случая (+16);

Винницкая область - 2194 случая (+46)

Житомирская область - 1550 случаев (+8);

Днепропетровская область - 1155 случаев (+9);

Хмельницкая область - 922 случая (+13);

Черкасская область - 771 случай (+16);

Донецкая область - 767 случаев (+2);

Кировоградская область - 674 случая (+0);

Запорожская область - 631 случай (+9);

Черниговская область - 624 случая (+12);

Николаевская область - 494 случая (+7);

Сумская область - 346 случаев (+5);

Полтавская область - 337 случаев (+3)

Херсонская область - 205 случаев (+1);

Луганская область - 97 случаев (+2)

Стоит отметить, что вверх резко пошло и число тех, кто выздоровел. Их стало больше еще на 977 человек. А общее число победивших коронавирус уже достигает 28 131 человека, а это приблизительно половина всех инфицированных в Украине. 

В то же время, умерли от коронавируса еще 15 человек. В общем, COVID-19 унес жизни 1427 пациентов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в США у животных обнаружили бубонную чуму, которая может передаваться человеку. 


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