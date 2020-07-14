Коронавирус в Украине: сколько еще украинцев заболели

Еще 638 украинцев заболели коронавирусом. Положительный тест на COVID-19 с лаборатории все они получили в течение прошлых суток. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Таким образом общее количество инфицированных в Украине выросло до 54 771 человек.

Больше всего новых случаев - 147 - который день подряд фиксируют во Львовской области. За ней идет Киев, где прибавилось еще 112 больных. А вот в Житомирской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Полтавской и Херсонской областях за минувшие сутки не появилось ни одного нового пациента с COVID-19.

В целом, в регионах по состоянию на утро вторника, 14 июля, ситуация с коронавирусом обстоит следующим образом:

Львовская область - 7254 случая (+147);



г. Киев - 6350 случаев (+112);

Черновицкая область - 5184 случая (+23);

Ровенская область - 4740 случаев (+43);

Закарпатская область - 4055 случаев (+67);

Ивано-Франковская область - 3127 случаев (+56);

Киевская область - 3090 случаев (+22);



Волынская область - 3080 случаев (+9);

Харьковская область - 2723 случая (+46);

Тернопольская область - 2276 случаев (+16);

Одесская область - 2258 случаев (+50);



Винницкая область - 2148 случаев (+26);

Житомирская область - 1542 случая (+0);

Днепропетровская область - 1146 случаев (+2);

Хмельницкая область - 909 случаев (+1);

Донецкая область - 765 случаев (+6);

Черкасская область - 755 случаев (+1);



Кировоградская область - 674 случая (+0);

Запорожская область - 622 случая (+0);

Черниговская область - 612 случаев (+4);

Николаевская область - 487 случаев (+5);

Сумская область - 341 случай (+0);



Полтавская область - 334 случая (+0);

Херсонская область - 204 случая (+0);

Луганская область - 95 случаев (+2);

Стоит отметить, что число тех, кто выздоровел от коронавируса, за сутки выше, чем количество новых больных. Победил инфекцию еще 651 пациент. Теперь таких в Украине уже 27 154. То есть, почти половина от общего количества инфицированных с начала вспышки.

До 1412 выросло число жертв коронавируса. От осложнений за сутки скончались еще 14 пациентов.

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