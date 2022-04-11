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Жертв в результате обстрела вокзала могло быть в несколько раз больше: мэр Краматорска рассказал о ситуации

Большинство пассажиров на перроне вокзала Краматорска – это были переселенцы из других населенных пунктов

сегодня, 11:29
Автор:

Козлова Альбіна
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Трагедия в Краматорске на железнодорожном вокзале: ужасные видео и фото трагедии на перроне разлетелись по Украине и миру. Народный депутат Алексей Гончаренко приехал в Краматорск и пообщался с городским головой Александром Гончаренко о трагедии 8 апреля и ситуации в городе.

Жертв в результате обстрела вокзала могло быть в несколько раз больше: мэр Краматорска рассказал о ситуации

Железнодорожный вокзал, фото из открытых источников

Сейчас известно о 57 жертвах, среди которых пять детей. Раненые лечатся в Днепре. Скорыми туда были эвакуированы 70 человек. По словам мэра города Александра Гончаренко, на месте трагедии некоторых жертв собирали по частям. Все тела и останки переданы в Днепр, там специалисты будут индетифицировать погибших. На месте сразу погибли 38 человек, среди которых четыре ребенка, пятый ребенок скончался в больнице. В основном, на вокзале были люди из других городов, местных было около 200 человек.
Также чиновник сообщил, что по данным, которые удалось собрать, уже известно, что часть кассет с поражающими элементами разорвалась над перроном. Из 80 кассет не разорвалось три. Все собранные материалы были переданы на экспертизу. Точка "У" прилетела в 10:30.

Александр Гончаренко говорит, что тревога не сработала, прилет был нефиксированный, ракета двигалась на очень значительной скорости. Предварительно, ракета двигалась с юго-востока, ориентировочно из Шахтерска, который оккупирован россиянами.

"Учитывая, что это точка "У", которая бьет точно по координатам. Кто-то пришел на перрон, ввел координаты, геолокацию. Точно разорвалось над перроном. Прилет был точным, ошибки быть не может, да и время оккупантами было выбрано такое, когда максимально скопилось  людей. Раньше оккупанты обстреливали ветку железной дороги в направлении Лозовой, Барвинка. Были прилеты по Лозовой в среду и четверг, поэтому и толпа на вокзале была еще больше. Нам более-менее повезло, если можно так сказать, потому что могла погибнуть и тысяча, и две, и три. Если бы разорвалось над привокзальной площадью — погибло бы сразу около двух тысяч", — говорит мэр.

"Деморализации населения в городе не произошло. Срыва эвакуации тоже нет. Мы эвакуируем Славянск и Покровск автобусами тоже. Из 220 тысяч из города выехало немало, сейчас остается тысяч 60. Из них тысяч 10 человек еще планируют уехать. Остаются пенсионеры, те, кто не хочет покидать дом, кому некуда ехать", — добавляет он.

Город уже обстреливали не раз, попадали в жилые дома и в школу. В городе работает общественный транспорт. Укрпочта уже открылась, были перебои в работе банкоматов, сейчас есть наличные. Большинство банковских отделений не работает. А вот коммунальщики и правоохранители работают в полном составе. Кроме того, не работает половина магазинов, аптек. Медикаменты есть, продукты подвозят. Как рассказал мэр, работникам Укрпочты дали охрану из терробороновцев. Отделения открываются – пенсионерам выплачивают пенсии, также будут развозить их по селам общины.

Сейчас местные власти собирают генераторы, которые пригодятся в случае повреждения линии электропередач, готовят запасы продуктов и медикаментов на пару месяцев на всякий случай. С гуманитарной помощью в Краматорск следует 10 генераторов, которые очень необходимы для жизнедеятельности.

"Покидать Краматорск не планирую я и моя команда — будем до последнего. Город не сдадим, с помощью ВСУ. Выполняем свои задачи, помогаем военным. У нас есть районная тероборона, также создали еще свой добробат", — говорит Александр Гончаренко.

Как сообщал портал, зачем россияне ударили ракетой по вокзалу в Краматорске.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x1MUjfOWKEQ
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