Жену погибшего бойца полка «Азов» встретили из роддома его собратья (ФОТО)

Бойцы полка "Азов" встретили из роддома Татьяну, жену своего побратима, погибшего, защищая Мариуполь. Защитник так и не взял на руки сына. Об этом сообщает "Укринформ".

Новорожденного мальчика назвали Ильей, именно так хотел муж Татьяны. Женщина погибшего украинского защитника, защищавшего Мариуполь, еще и потеряла маму и своего брата. Теперь она осталась одна с тремя детьми на руках.

Собратья мужа Татьяны решили с цветами встретить Татьяну и ее новорожденного сына Илью.