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Жену погибшего бойца полка «Азов» встретили из роддома его собратья (ФОТО)

Новорожденного мальчика назвали Ильей, именно так хотел муж Татьяны

14 мая 2022, 23:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Бойцы полка "Азов" встретили из роддома Татьяну, жену своего побратима, погибшего, защищая Мариуполь. Защитник так и не взял на руки сына. Об этом сообщает "Укринформ".
Новорожденного мальчика назвали Ильей, именно так хотел муж Татьяны. Женщина погибшего украинского защитника, защищавшего Мариуполь, еще и потеряла маму и своего брата. Теперь она осталась одна с тремя детьми на руках.
Собратья мужа Татьяны решили с цветами встретить Татьяну и ее новорожденного сына Илью.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в "Азове" рассказали о подарке , который не могут позволить себе сделать россиянам. Плен для военных полка "Азов" равняется смерти. Поэтому ни при каких обстоятельствах показаться российским военным в плен неприемлемо. Такого большого "подарка" врагу никто не собирается совершить. Илья Самойленко отметил, что в той сложной ситуации, которая есть на "Азовстали", у военных полка "Азов" не так много выходов из ситуации, но они есть. Первый выход – это отложить в сторону оружие, забиться в угол и сидеть ждать или голодной смерти, или падения бомбы, которая в мгновение ока оборвет жизнь. Второй выход – можно пытаться искать пути, как прорваться или просто убежать, пытаясь спастись, что будет приравнено к бегству из-за трусости. К тому же такой вариант – это не только большой стыд, но и огромный риск – получить шар при таком бегстве. Третий выход из ситуации – сложить оружие и просто сдаться оккупантам. Ну, и, наконец, четвертым выходом из ситуации Илья Самойленко называет сопротивление противнику.
Жену погибшего бойца полка «Азов» встретили из роддома его собратья (ФОТО) - фото 2
Жену погибшего бойца полка «Азов» встретили из роддома его собратья (ФОТО) - фото 3
Жену погибшего бойца полка «Азов» встретили из роддома его собратья (ФОТО) - фото 4
Жену погибшего бойца полка «Азов» встретили из роддома его собратья (ФОТО) - фото 5

Жену погибшего бойца полка «Азов» встретили из роддома его собратья (ФОТО)

Бойцы "Азова" встретили с роддома жену своего погибшего побратима (Фото: Дмитрий Смольенко/Укринформ)


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