logo

BTC/USD

82852.49

ETH/USD

1788.91

LTC/USD

82.55

USD/UAH

41.33

EUR/UAH

45.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Женщины не оценили шутку: Dyson выпустил стайлер для бровей и началось непредвиденное
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщины не оценили шутку: Dyson выпустил стайлер для бровей и началось непредвиденное

Девушки ищут, где можно приобрести новинку, даже не задумываясь, что Dyson выложили этот анонс 1 апреля в качестве прикола

сегодня, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Компания Dyson анонсировала выпуск мультистайлера для укладки бровей. Пост, в котором гаджет рекламирует бьюти-инфлюенсерша Виктория Маграт, появился в аккаунте бренда 1 апреля. 

Женщины не оценили шутку: Dyson выпустил стайлер для бровей и началось непредвиденное

Dyson выпустили стайлер для бровей на 1 апреля. Фото из открытых источников

На видео Виктория Маграт достает из знакомой каждой девушке коробки маленькую кисточку для бровей с единственной кнопкой. Блогерша, как и другие модели, укладывает брови, позируя перед камерой – при этом хорошо видно, что в ее образе ничего не меняется.

Тем не менее всего за пару часов пост собрал около 580 тысяч просмотров.

В итоге, даже те, кто понял шутку компании, связав пост с первоапрельской шуткой, но все же надеялись, что мультистайлер поступит в продажу.

Но тем, кто все еще верит, что мультистайлера для укладки бровей таки скоро поступит в продажу все же лучше зайти на официальный сайт Dyson, где можно убедиться, что новинки, к огорчению многих, как не было в продаже, так и нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — 1 апреля 1974 года жители города Ситка на Аляске проснулись от неожиданного зрелища. Черный дым поднимался с кратера вулкана Эджком, который был погасший последние 9000 лет. Испуганные люди выбежали из домов, боясь извержения. Некоторые звонили в полицию, другие пытались связаться с властями, а береговая охрана срочно направила вертолет для разведки.

Приблизившиеся к кратеру вулкана Эджком спасатели неожиданно увидели гигантскую надпись с 15-метровых букв "APRIL FOOL" ("С днем дурака"). Это была одна из самых продуманных и дерзких первоапрельских шуток в истории, которую провернул местный шутник Оливер "Порки" Бикар.

Идея этого розыгрыша пришла Бикару еще за четыре года до реализации первоапрельской шутки. Он знал, что извержение вулкана вызовет в местных ужас, но хотел сделать это так, чтобы все в результате просто посмеялись. Бикар собрал более 100 старых шин, подготовил топливо и привлек пилота вертолета, который согласился доставить шины на вершину горы Эджком.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости