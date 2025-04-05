Женщины не оценили шутку: Dyson выпустил стайлер для бровей и началось непредвиденное

Компания Dyson анонсировала выпуск мультистайлера для укладки бровей. Пост, в котором гаджет рекламирует бьюти-инфлюенсерша Виктория Маграт, появился в аккаунте бренда 1 апреля.

Dyson выпустили стайлер для бровей на 1 апреля. Фото из открытых источников

На видео Виктория Маграт достает из знакомой каждой девушке коробки маленькую кисточку для бровей с единственной кнопкой. Блогерша, как и другие модели, укладывает брови, позируя перед камерой – при этом хорошо видно, что в ее образе ничего не меняется.

Тем не менее всего за пару часов пост собрал около 580 тысяч просмотров.

В итоге, даже те, кто понял шутку компании, связав пост с первоапрельской шуткой, но все же надеялись, что мультистайлер поступит в продажу.

Но тем, кто все еще верит, что мультистайлера для укладки бровей таки скоро поступит в продажу все же лучше зайти на официальный сайт Dyson, где можно убедиться, что новинки, к огорчению многих, как не было в продаже, так и нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — 1 апреля 1974 года жители города Ситка на Аляске проснулись от неожиданного зрелища. Черный дым поднимался с кратера вулкана Эджком, который был погасший последние 9000 лет. Испуганные люди выбежали из домов, боясь извержения. Некоторые звонили в полицию, другие пытались связаться с властями, а береговая охрана срочно направила вертолет для разведки.

Приблизившиеся к кратеру вулкана Эджком спасатели неожиданно увидели гигантскую надпись с 15-метровых букв "APRIL FOOL" ("С днем дурака"). Это была одна из самых продуманных и дерзких первоапрельских шуток в истории, которую провернул местный шутник Оливер "Порки" Бикар.

Идея этого розыгрыша пришла Бикару еще за четыре года до реализации первоапрельской шутки. Он знал, что извержение вулкана вызовет в местных ужас, но хотел сделать это так, чтобы все в результате просто посмеялись. Бикар собрал более 100 старых шин, подготовил топливо и привлек пилота вертолета, который согласился доставить шины на вершину горы Эджком.



