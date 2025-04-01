Лучший первоапрельский розыгрыш в истории, который вспоминают уже 50 лет

1 апреля 1974 года жители города Ситка на Аляске проснулись от неожиданного зрелища. Черный дым поднимался с кратера вулкана Эджком, который был погасший последние 9000 лет. Испуганные люди выбежали из домов, боясь извержения. Некоторые звонили в полицию, другие пытались связаться с властями, а береговая охрана срочно направила вертолет для разведки.

"Извержение" вулкана Эджком

Приблизившиеся к кратеру вулкана Эджком спасатели неожиданно увидели гигантскую надпись с 15-метровых букв "APRIL FOOL" ("С днем дурака"). Это была одна из самых продуманных и дерзких первоапрельских шуток в истории, которую провернул местный шутник Оливер "Порки" Бикар.

Идея этого розыгрыша пришла Бикару еще за четыре года до реализации первоапрельской шутки. Он знал, что извержение вулкана вызовет в местных ужас, но хотел сделать это так, чтобы все в результате просто посмеялись. Бикар собрал более 100 старых шин, подготовил топливо и привлек пилота вертолета, который согласился доставить шины на вершину горы Эджком.

Ранним утром 1 апреля Оливер Бикар вместе с пилотом Эрлом Уокером загрузил шины в вертолет и сбросил их в кратер вулкана. Дальше он облил их топливом и поджег.

Когда первые жители города увидели черный дым, паника быстро распространилась. Полиция и спасательные службы начали проверку. Береговая охрана направила вертолет на разведку, а радиостанции передавали тревожные новости о том, что "проснулся" вулкан Эджком.

"Извержение" вулкана Эджком

После того как розыгрыш раскрылся, волна паники сменилась всеобщим смехом и восторгом. Бикар, всегда славившийся своим чувством юмора, получил десятки звонков от горожан, которые назвали инцидент лучшим первоапрельским розыгрышем.

В 2012 году издание The Guardian включило эту шутку в 10 лучших первоапрельских мистификаций всех времен. Даже после смерти Бикара, его розыгрыш помнят в Ситке. Легенда о "пробудившемся" вулкане на день дурака живет уже полвека.

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