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Женщину с ЮАР, которая сразу родила 10 детей, забрали в психбольницу

История получила неожиданный поворот

сегодня, 08:45
Автор:

Лиля Воробьева

Госиаме Ситхоле,  которая ранее сообщала, что родила десять детей сразу, попала в психиатрическое учреждение. Об этом сообщает IOL.

Женщину с ЮАР, которая сразу родила 10 детей, забрали в психбольницу

Теперь эта история больше похожа на фейк (фото из открытых источников)

Адвокат женщины уже заявил, что его подзащитную силой удерживают в медицинском учреждении, а сам персонал кричит на нее и надевает наручники. Защитник намерен добиться ее освобождения через суд.

Кроме этого, отец младенцев Тебохо Цотеци заявил, что не видел ни своих детей, ни жены с тех пор, как она уехала в роддом. Мужчина обзвонил почти все больницы, но  нигде ему не смогли подтвердить рождение 10 детей сразу.

После заявления мужа о том, что его жена лжет о десятерых детях, 17 июня ее арестовали полицейские в доме родственника.

Копы увезли ее в психиатрическую больницу, чтобы провести обследование.

Сама же женщина говорит, что не расскажет, где находятся дети. По ее словам, никто не сможет заставить ее это сделать.

Стало известно, что медицинский осмотр показал, что никакой беременности у женщины не было вообще. Ведь при осмотре врачи не нашли физических рубцов, подтверждающих недавний кесарев разрез.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что некоторые СМИ писали о женщине, которая родила сразу 10 детейЖительница Южно-Африканской республики родила десятерых детей, установив новый мировой рекорд. Она обошла жительницу Малайзии, которая в прошлом месяце стала мамой девяти детей. Тогда женщина заявляла, что собственная беременность ее и врачей просто шокировала.

Однако, сегодня эта история требует тщательного анализа и изучения. Большинство СМИ уже назвали эту историю очередным фейком.


 
 



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Источник: https://www.iol.co.za/the-star/news/decuplets-mom-says-department-of-social-development-is-holding-her-against-her-will-55015891-d137-4b2b-881f-ab536ca5d39a
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