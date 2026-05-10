Женщина забыла о бюстгальтере во время прыжка с парашютом: видео попало в сеть

Журналистка из Суринама Шанель Занд неожиданно стала звездой соцсетей после неудачного выбора одежды для прыжка с парашютом. Попавший на видео курьезный момент за считанные дни набрал более 17 миллионов просмотров в TikTok.

Женщина прыгнула с парашютом, но забыла бюстгальтер

26-летняя корреспондентка телеканала ATV Шанель Занд принимала участие в специальном репортаже к 50-летию независимости Суринама. Во время интервью с командой парашютистов Free 2 Fly ей предложили совершить тренировочный прыжок. Занд согласилась без сомнений и объяснила, что такая возможность в ее стране случается только раз в год.

Перед полетом журналистку предупредили не надевать свободную одежду, которая может мешать во время прыжка. Она выбрала джинсы и футболку-поло, однако забыла о важной детали и не надела спортивный бюстгальтер. Именно эта вещь стало причиной вирусного видео.

По словам Шанель, сам скачок был "невероятным и незабываемым". Она рассказала, что наслаждалась каждой секундой полета и не думала о возможных неудобствах. Но после приземления и просмотра записи ее реакция была совсем другой.

"Сначала я была поражена. Но потом мои глаза расширились от удивления, а дальше я разразилась смехом", – сказала Шанель Занд.

На кадрах видно, как она вместе с инструктором выпрыгивает из самолета и планирует в воздухе. Однако после раскрытия парашюта Занд быстро осознала свою ошибку с одеждой.

Несмотря на неловкий момент, журналистка отнеслась к ситуации с юмором и сама опубликовала ролик в TikTok. В подписи к видео она оставила краткий совет для всех любителей экстремальных развлечений: "Не забудьте надеть спортивный бюстгальтер".

