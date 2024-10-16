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Женщина-шпионка "сливала" врагу позиции ВСУ под Покровском

Женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

сегодня, 11:38
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины задержала женщину, которая работала на российскую разведку и помогала оккупантам атаковать украинские позиции в Донецкой области, в частности в районе Покровска. Она пыталась бежать в Россию через Евросоюз, маскируясь под переселенку.

Женщина-шпионка "сливала" врагу позиции ВСУ под Покровском

СБУ остановила побег агента ФСБ, которая передавала данные врагу в Донецкой области

38-летняя жительница Селидового в Донецкой области входила в агентурную сеть ФСБ, которая была раскрыта и обезврежена во время операции СБУ осенью 2023 года. Она передавала врагу информацию о расположении украинских военных, в частности артиллерии, сдерживавшей наступление российских штурмовых групп.

После выполнения своих задач на передовой, агент прибыла на Кировоградщину, где арендовала квартиру и готовилась к выезду в Россию. Она планировала пересечь границу через страны Европейского Союза во избежание подозрений.

Контрразведчики СБУ задержали ее во время обыска квартиры, где обнаружили российский паспорт и мобильный телефон, который она использовала для связи с российскими кураторами. По полученным данным, женщина действовала самостоятельно, но являлась частью большей шпионской группы, которая собирала разведданные для оккупантов. Ее подельников, корректировавших перемещение украинской бронетехники возле Авдеевки, задержали ранее.

Женщина-шпионка ”сливала” врагу позиции ВСУ под Покровском - фото 2

Женщине доложено о подозрении в государственной измене, совершенном во время военного положения. За это ей грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.

“Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры”, — говорится в сообщении.



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