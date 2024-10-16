Женщина-шпионка "сливала" врагу позиции ВСУ под Покровском

Служба безопасности Украины задержала женщину, которая работала на российскую разведку и помогала оккупантам атаковать украинские позиции в Донецкой области, в частности в районе Покровска. Она пыталась бежать в Россию через Евросоюз, маскируясь под переселенку.

СБУ остановила побег агента ФСБ, которая передавала данные врагу в Донецкой области

38-летняя жительница Селидового в Донецкой области входила в агентурную сеть ФСБ, которая была раскрыта и обезврежена во время операции СБУ осенью 2023 года. Она передавала врагу информацию о расположении украинских военных, в частности артиллерии, сдерживавшей наступление российских штурмовых групп.

После выполнения своих задач на передовой, агент прибыла на Кировоградщину, где арендовала квартиру и готовилась к выезду в Россию. Она планировала пересечь границу через страны Европейского Союза во избежание подозрений.

Контрразведчики СБУ задержали ее во время обыска квартиры, где обнаружили российский паспорт и мобильный телефон, который она использовала для связи с российскими кураторами. По полученным данным, женщина действовала самостоятельно, но являлась частью большей шпионской группы, которая собирала разведданные для оккупантов. Ее подельников, корректировавших перемещение украинской бронетехники возле Авдеевки, задержали ранее.





Женщине доложено о подозрении в государственной измене, совершенном во время военного положения. За это ей грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.

“Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры”, — говорится в сообщении.