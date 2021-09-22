Женщина с порезами и синяками на лице и теле оказалась одна на острове посреди моря

Хорватская полиция опубликовала фотографию женщины, которая, по их словам, говорит "на идеальном английском", но не может сказать им, кто она такая и как ее нашли на неровном выступе скалы у острова Крк. Об этом сообщает The Guardian.

Скала в бухте недалеко от деревни Солине, фото с открытых источников

Женщину, которой на вид около 60 лет, с порезами и синяками на лице и теле, заметил местный рыбак в воскресенье утром. Она сидела на скале в бухте недалеко от деревни Солине, в север острова.



Обеспокоенный тем, что его лодка может сесть на мель, если он попытается спасти ее сам, рыбак сообщил об этом в полицию, которая отправила спасательную команду на двух полноприводных автомобилях. Они оставили свои автомобили и прошли пешком более 3 км, чтобы добраться до нее.



Местные чиновники сообщили, что у женщины не было документов или телефона, по которым ее можно было бы идентифицировать. Женщина с каштановыми волосами до плеч, на ней была розовая шляпка от солнца, полосатый топ и черные брюки.

По словам официальных лиц, она, похоже, провела несколько ночей на улице в районе, который посещают медведи и кабаны, и она была настолько ослаблена, что не могла пить воду без посторонней помощи. Она проходит лечение в больнице в Риеке на материковой части Хорватии.

"Очень странно, что она вообще была в этом районе. Это крайне труднодоступная часть бухты с ужасно острыми камнями, буквально похожими на бритвы, которые порежут резину на подошвах вашей обуви", — рассказал местный житель.

Житель сказал, что в этом районе "нет жизни или животных", кроме, может быть, диких кабанов или медведей, которые умеют плавать здесь в поисках пищи.

"Нормальный человек "точно не может проплыть такое расстояние, для этого нужна исключительная сила", — сказал житель.

Один житель Солине сказал, что женщина не оставалась в деревне, потому что ее бы узнали, в то время как другой предположил, что она, возможно, "заблудилась во время прогулки, упала, поранилась и потеряла память из-за удара по голове".

Крк, популярное туристическое направление, особенно среди отдыхающих из южной Германии, Австрии, Италии и Венгрии, является одним из крупнейших островов Адриатики с постоянным населением почти 20 000 человек.



Несмотря на то, что остров соединен с материком мостом, большие части острова вдали от его основных городов и деревень остаются отдаленными и малонаселенными с участками негостеприимной местности.

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